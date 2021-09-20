https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа

Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа - РИА Новости, 20.09.2021

Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа

Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" — обойдутся без российского газа. В планах Варшавы получать топливо по трубопроводу Baltic Pipe из... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:03

экономика

варшава

норвегия

газпром

pgnig

gaz-system

алексей гривач

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" — обойдутся без российского газа. В планах Варшавы получать топливо по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии. Непонятно, правда, чем его заполнять: достаточных ресурсов польская PGNiG не нашла. Норвежские месторождения истощаются. В итоге придется покупать европейское сырье (а по сути российское, которое пойдет по "Северному потоку — 2"), но намного дороже.Балтийский путьПольша многие годы, если не десятилетия, обещает отказаться от российского газа. Летом в Варшаве считали дни. Но строительство Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии пойдет в Польшу и Данию, затормозили экологи. В июне Копенгаген отозвал разрешения.Впрочем, проблемы с окружающей средой и защитой определенных видов животных удалось устранить. Теперь, когда проект готов почти на 70 процентов и вышел на финишную прямую, Варшава вздохнула с облегчением.Наимский заверил: все необходимое и в нужном количестве польская экономика получит и без России.Поставки растутМинувшая холодная зима вынудила Европу существенно нарастить закупки голубого топлива. В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа. Сейчас, когда подземные хранилища наполовину пустые, а цены беспрецедентно высокие, потребность в российском сырье лишь усиливается."Газпром" продолжает поставки на уровне, близком к рекордному. Экспорт в дальнее зарубежье увеличился на 17,4% по сравнению с 2020-м — до 138,6 миллиарда кубометров. В Турцию — в два с половиной раза, в Германию — на треть, Италию — на 15%, Грецию — на 12,8%, Польшу — на 11,4%.Поляков такое положение дел не устраивает. Меморандум об альтернативном проекте стоимостью около 1,7 миллиарда евро Польша и Дания подписали несколько лет назад. Половину инвестирует польский газовый оператор Gaz-System. Для Варшавы Baltic Pipe принципиально важен — и политически, и экономически.Откуда взятьПольша потребляет 20-21 миллиард кубометров газа в год. Около пяти миллиардов — собственная добыча. Еще порядка пяти отвели СПГ-терминалу в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%). Нынешний контракт между "Газпромом" и PGNiG, подписанный 25 сентября 1996 года, гарантирует 9,8 миллиарда по газопроводу Ямал — Европа.Во-первых, лишнего сырья у Норвегии нет: месторождения Северного моря истощаются. В 2018-м добыча уменьшилась на два процента, в 2019 году — на шесть. В стране ожидают возвращения к прежним показателям к 2024-му — за счет разработки залежей Баренцева моря.Но пока второй после России крупнейший экспортер газа в Европу неуклонно сокращает поставки. В 2020 году норвежский экспорт в ЕС упал на 6,3 процента."Чтобы заполнить Baltic Pipe под завязку, надо быстро нарастить добычу, а это нереально, учитывая, что речь идет о месторождениях у берегов Норвегии: работы на морском дне всегда сложнее, нежели на суше", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Никакой критики, по его словам, не выдерживают и планы PGNiG приобретать газовые проекты на шельфе Норвегии (или доли в них), так как добывать больше одного-полутора миллиардов кубометров в год там вряд ли смогут."Да и непонятно, кто же именно в Норвегии будет закачивать природный газ в Baltic Pipe, фактически подсоединенный к Europipe II, который направляет топливо в Германию", — добавляет Хазанов.Опять к РоссииПоляки могли бы рассчитывать на сжиженный природный газ. Но это куда дороже и тоже не удовлетворит растущие нужды энергетической отрасли. В октябре 2018-го Польша заключила с американской Venture Global LNG 20-летний контракт на два миллиона тонн СПГ в год. С учетом транспортных расходов, налогов, газификации и прочего даже к 2023 году сырье из США будет обходиться как минимум на 100 долларов дороже российского. По мнению Хазанова, у Варшавы есть лишь два варианта: либо покупать дорогой СПГ в США, Катаре или какой-то иной стране (например, у нашего "Новатэка"), либо приобретать голубое топливо в Германии. То есть фактически из обоих российских "Северных потоков". В итоге, скорее всего, придется снова договариваться с "Газпромом".

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/polsha-1750295247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/gazoprovod-1735617127.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/gazprom-1743999479.html

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экономика, варшава, норвегия, газпром, pgnig, gaz-system, алексей гривач, северный поток — 2, петр наимский, россия