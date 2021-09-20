https://ria.ru/20210920/pogoda-1750897266.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.09.2021

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода и дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:12

2021-09-20T08:12

2021-09-20T08:12

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

александр синенков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная погода и дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня будет облачно, дожди. В отличие от ночи они будут уже с перерывами. Но тем не менее надо рассчитывать, что выпадет около 8-10 миллиметров. Максимальная температура воздуха - плюс 5-7, в Подмосковье - плюс 3-8",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков. Как позже отметил Синенков, за ночь уже выпало 12 миллиметров, это составляет почти 20% от месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20210919/sneg-1750795601.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, александр синенков