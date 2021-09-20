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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.09.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:12
2021-09-20T08:12
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
александр синенков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная погода и дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня будет облачно, дожди. В отличие от ночи они будут уже с перерывами. Но тем не менее надо рассчитывать, что выпадет около 8-10 миллиметров. Максимальная температура воздуха - плюс 5-7, в Подмосковье - плюс 3-8",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков. Как позже отметил Синенков, за ночь уже выпало 12 миллиметров, это составляет почти 20% от месячной нормы осадков.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, александр синенков
08:12 20.09.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно, дождь и до плюс 7 ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная погода и дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня будет облачно, дожди. В отличие от ночи они будут уже с перерывами. Но тем не менее надо рассчитывать, что выпадет около 8-10 миллиметров. Максимальная температура воздуха - плюс 5-7, в Подмосковье - плюс 3-8",- сказал Синенков.
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Синоптик добавил, что ветер восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в понедельник в Москве ожидается сильный ливень, которого не было более 73 лет, может выпасть до 21 миллиметра осадков. Как позже отметил Синенков, за ночь уже выпало 12 миллиметров, это составляет почти 20% от месячной нормы осадков.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецАлександр Синенков
 
 
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