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В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:42
2021-09-20T00:42
2021-09-20T00:42
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК.Он отметил, что подсчет голосов в Москве займет больше времени, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых электронных голосов."Подсчет голосов, конечно, займет больше времени, чем у нас, у нас было 600, около 600 тысяч голосов. А там их почти 2 миллиона, и, конечно, время другое", - сказал зампред ЦИК."Есть все-таки мощности, есть скорости обработки... Это реальность, отражает то, что... есть скорость обработки, она конечная величина и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования", - добавил Булаев.
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политика, москва, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве
Булаев: подсчет данных электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Зампред ЦИК Николай Булаев
заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве
займет больше времени, чем в ЦИК.
"В Москве 2 миллиона записавшихся на электронное голосование, нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе непростая процедура: нужно эти списки уточнить, потом эти списки выгружаются, потом осуществляется подсчет голосов", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Он отметил, что подсчет голосов в Москве займет больше времени, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых электронных голосов.
"Подсчет голосов, конечно, займет больше времени, чем у нас, у нас было 600, около 600 тысяч голосов. А там их почти 2 миллиона, и, конечно, время другое", - сказал зампред ЦИК.
"Есть все-таки мощности, есть скорости обработки... Это реальность, отражает то, что... есть скорость обработки, она конечная величина и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования", - добавил Булаев.