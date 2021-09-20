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В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве

В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:42

2021-09-20T00:42

2021-09-20T00:42

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК.Он отметил, что подсчет голосов в Москве займет больше времени, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых электронных голосов."Подсчет голосов, конечно, займет больше времени, чем у нас, у нас было 600, около 600 тысяч голосов. А там их почти 2 миллиона, и, конечно, время другое", - сказал зампред ЦИК."Есть все-таки мощности, есть скорости обработки... Это реальность, отражает то, что... есть скорость обработки, она конечная величина и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования", - добавил Булаев.

https://ria.ru/20210919/rezultaty-1750857659.html

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политика, москва, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев