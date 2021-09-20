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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:42
2021-09-20T00:42
политика
москва
цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК.Он отметил, что подсчет голосов в Москве займет больше времени, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых электронных голосов."Подсчет голосов, конечно, займет больше времени, чем у нас, у нас было 600, около 600 тысяч голосов. А там их почти 2 миллиона, и, конечно, время другое", - сказал зампред ЦИК."Есть все-таки мощности, есть скорости обработки... Это реальность, отражает то, что... есть скорость обработки, она конечная величина и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования", - добавил Булаев.
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политика, москва, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев
00:42 20.09.2021
 
В ЦИК рассказали о подсчете данных электронного голосования в Москве

Булаев: подсчет данных электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК.
"В Москве 2 миллиона записавшихся на электронное голосование, нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе непростая процедура: нужно эти списки уточнить, потом эти списки выгружаются, потом осуществляется подсчет голосов", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Он отметил, что подсчет голосов в Москве займет больше времени, чем в ЦИК, где было меньше обрабатываемых электронных голосов.
"Подсчет голосов, конечно, займет больше времени, чем у нас, у нас было 600, около 600 тысяч голосов. А там их почти 2 миллиона, и, конечно, время другое", - сказал зампред ЦИК.
"Есть все-таки мощности, есть скорости обработки... Это реальность, отражает то, что... есть скорость обработки, она конечная величина и с этой скоростью ведется обработка результатов голосования", - добавил Булаев.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 22:23Выборы в Государственную думу
Опубликованы результаты электронного голосования
 
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