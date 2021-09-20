https://ria.ru/20210920/podderzhka-1750996613.html

На Ставрополье усилят поддержку молодым семьям

На Ставрополье усилят поддержку молодым семьям - РИА Новости, 20.09.2021

На Ставрополье усилят поддержку молодым семьям

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил увеличить финансирование краевой программы "Молодая семья" до миллиарда рублей, в прошлом году на эту... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:03

2021-09-20T16:03

2021-09-20T16:03

ставропольский край

общество

владимир владимиров

жилье

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СТАВРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил увеличить финансирование краевой программы "Молодая семья" до миллиарда рублей, в прошлом году на эту программу предусматривали 5,3 миллиона рублей из краевой казны и 87,7 миллиона рублей из федеральной, сообщила РИА Новости пресс-служба губернатора региона.Эту инициативу глава региона озвучил на еженедельном рабочем совещании в правительстве, где обсудили вопрос обеспечения жильём молодых семей.Соответствующая задача решается в регионе с помощью региональной программы "Молодая семья", в рамках которой производятся социальные выплаты нуждающимся в улучшении жилищных условий.Владимир Владимиров предложил увеличить финансирование программы в 2022 году, чтобы её участниками смогло стать больше семей.Губернатор дал поручение краевым министерствам финансов, строительства и архитектуры внести соответствующие корректировки в программу к ноябрю текущего года. Совместно с главами муниципальных образований также будет сформирована очерёдность участников программы на 2022 год.Кроме того, Владимиров внёс инициативу по расширению льготного налогообложения для многодетных семей края в части уплаты транспортного налога.В настоящее время один из родителей, воспитывающий трёх и более несовершеннолетних детей, освобождается от уплаты транспортного налога. Эта норма распространяется на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил. Глава края предложил расширить действие налоговой льготы для транспортных средств мощностью до 250 лошадиных сил."Причём, эта льгота должна начать действовать уже в текущем году", – акцентировал Владимиров.По поручению губернатора соответствующий законопроект будет оперативно разработан правительством края и представлен на рассмотрение в Ставропольскую краевую думу.

https://ria.ru/20210908/yarmarki-1749204460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир владимиров, жилье