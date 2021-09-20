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Вологодская область
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Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины
Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины - РИА Новости, 20.09.2021
Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины
"Единая Россия" продемонстрировала на выборах хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей Вологодчины, заявил председатель Законодательного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:31
2021-09-20T20:31
вологодская область
политика
олег кувшинников
вологодская область
череповецкий район
единая россия
выборы в государственную думу
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продемонстрировала на выборах хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей Вологодчины, заявил председатель Законодательного собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии Андрей Луценко.Как сообщили РИА Новости в облизбиркоме, после обработки 100% бюллетеней "Единая Россия" побеждает с 34,31% голосов на выборах в Госдуму в Вологодской области и с 35,59% голосов на выборах в Законодательное собрание региона.Луценко отметил, что часть предложений народной программы уже реализована в рамках прошедших градостроительных советов в Харовском и Череповецком районах.Он обратил внимание на то, что, сохранив парламентское большинство, депутатский корпус фракции "Единая Россия" обновится почти на 50%. "Таким образом, партия "Единая Россия" задает курс и хороший тренд на обновление", - заключил Луценко.
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политика, олег кувшинников, вологодская область, череповецкий район, единая россия, выборы в государственную думу, андрей луценко
20:31 20.09.2021
 

Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
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ВОЛОГДА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продемонстрировала на выборах хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей Вологодчины, заявил председатель Законодательного собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии Андрей Луценко.
"Мы сохранили парламентское большинство и в целом оцениваем выборы позитивно. Партия продемонстрировала хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей региона. Мы хорошо это понимаем и готовы взять на себя всю ответственность за реализацию народной программы уже в обновленном составе парламентской партии", - приводятся слова Луценко на сайте Заксобрания.
Как сообщили РИА Новости в облизбиркоме, после обработки 100% бюллетеней "Единая Россия" побеждает с 34,31% голосов на выборах в Госдуму в Вологодской области и с 35,59% голосов на выборах в Законодательное собрание региона.
Луценко отметил, что часть предложений народной программы уже реализована в рамках прошедших градостроительных советов в Харовском и Череповецком районах.
"Именно предложения вологжан, а в рамках инициированного губернатором области Олегом Кувшинниковым проекта "Градсоветы: Общее дело!" поступило более 360 тысяч предложений и инициатив по развитию региона, составляют основу программы "Единой России", - сказал Луценко.
Он обратил внимание на то, что, сохранив парламентское большинство, депутатский корпус фракции "Единая Россия" обновится почти на 50%. "Таким образом, партия "Единая Россия" задает курс и хороший тренд на обновление", - заключил Луценко.
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Вологодская областьПолитикаОлег КувшинниковВологодская областьЧереповецкий районЕдиная РоссияВыборы в Государственную думуАндрей Луценко
 
 
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