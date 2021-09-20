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Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины

Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины - РИА Новости, 20.09.2021

Луценко: "Единая Россия" победила благодаря доверию жителей Вологодчины

"Единая Россия" продемонстрировала на выборах хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей Вологодчины, заявил председатель Законодательного... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:31

2021-09-20T20:31

2021-09-20T20:31

вологодская область

политика

олег кувшинников

вологодская область

череповецкий район

единая россия

выборы в государственную думу

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продемонстрировала на выборах хороший результат, заручившись доверием и поддержкой жителей Вологодчины, заявил председатель Законодательного собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии Андрей Луценко.Как сообщили РИА Новости в облизбиркоме, после обработки 100% бюллетеней "Единая Россия" побеждает с 34,31% голосов на выборах в Госдуму в Вологодской области и с 35,59% голосов на выборах в Законодательное собрание региона.Луценко отметил, что часть предложений народной программы уже реализована в рамках прошедших градостроительных советов в Харовском и Череповецком районах.Он обратил внимание на то, что, сохранив парламентское большинство, депутатский корпус фракции "Единая Россия" обновится почти на 50%. "Таким образом, партия "Единая Россия" задает курс и хороший тренд на обновление", - заключил Луценко.

https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html

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политика, олег кувшинников, вологодская область, череповецкий район, единая россия, выборы в государственную думу, андрей луценко