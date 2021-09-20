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СК выясняет обстоятельства смерти флейтистки Вавилиной
СК выясняет обстоятельства смерти флейтистки Вавилиной - РИА Новости, 20.09.2021
СК выясняет обстоятельства смерти флейтистки Вавилиной
Следственные органы начали проверку для выяснения обстоятельств смерти заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной, которая была известной флейтисткой,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:30
2021-09-20T22:30
2021-09-20T22:36
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Следственные органы начали проверку для выяснения обстоятельств смерти заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной, которая была известной флейтисткой, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Санкт-Петербургу."Следственными органами Следственного комитета РФ по факту обнаружения тела Александры Вавилиной 1928 года рождения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы главка СК.Отмечается, что тело было обнаружено днем в квартире одного из домов по Петровской набережной после пожара.Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома."В коридоре и на кухне происходило горение обстановки на общей площади 30 кв. метров. На пожаре один человек погиб", - говорится в сообщении МЧС.Александра Вавилина родилась в 1928 году в Ленинграде. С 1936 года начала играть в оркестре народных инструментов Василеостровского дома пионеров, с 1955 года работала солисткой-флейтисткой. Она была главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор", а с 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1974 году Вавилина получила звание заслуженной артистки РСФСР.
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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:30 20.09.2021 (обновлено: 22:36 20.09.2021)
СК выясняет обстоятельства смерти флейтистки Вавилиной
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти при пожаре известной флейтистки Вавилиной