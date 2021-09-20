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Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов

Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов - РИА Новости, 20.09.2021

Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов

В США с аукциона была продана "Пещера картинок" с наскальной живописью возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:33

2021-09-20T06:33

2021-09-20T06:33

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В США с аукциона была продана "Пещера картинок" с наскальной живописью возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian. Пожелавший остаться анонимным участник торгов купил ее и прилегающие к ней земли за 2,2 миллиона долларов. С 1953 года пещера и близлежащие территории принадлежали семье из города Сент-Луис, которая использовала участок для охоты. В то время как для коренных народов Америки это место является священным. Их предки хоронили там умерших и проводили ритуалы. На стенах пещеры сохранилось более 290 рисунков. Представители племени Осейдж узнали о продаже еще в прошлом году, тогда же они попытались выкупить объект напрямую. Однако сделать это у них не получилось — предложенных ими денег оказалось недостаточно. Против торгов также выступила антрополог Кэрол Диас-Гранадос, которая вместе со своим мужем Джеймсом Дунканом, посвятила 20 лет изучению "Пещеры картинок" и написала о ней книгу. "Продажа священного места для американских индейцев посылает неверный сигнал. Это все равно что пустить с молотка Сикстинскую капеллу", — заявила исследовательница.

https://ria.ru/20210915/krym-1750113060.html

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живопись, сша, миссури, америка, индейцы, новости культуры