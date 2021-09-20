Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/peschera-1750291470.html
Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов
Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов - РИА Новости, 20.09.2021
Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов
В США с аукциона была продана "Пещера картинок" с наскальной живописью возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:33
2021-09-20T06:33
культура
живопись
сша
миссури
америка
индейцы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750288387_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_c2acaf951a91332954acc6e62fd50d9c.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В США с аукциона была продана "Пещера картинок" с наскальной живописью возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian. Пожелавший остаться анонимным участник торгов купил ее и прилегающие к ней земли за 2,2 миллиона долларов. С 1953 года пещера и близлежащие территории принадлежали семье из города Сент-Луис, которая использовала участок для охоты. В то время как для коренных народов Америки это место является священным. Их предки хоронили там умерших и проводили ритуалы. На стенах пещеры сохранилось более 290 рисунков. Представители племени Осейдж узнали о продаже еще в прошлом году, тогда же они попытались выкупить объект напрямую. Однако сделать это у них не получилось — предложенных ими денег оказалось недостаточно. Против торгов также выступила антрополог Кэрол Диас-Гранадос, которая вместе со своим мужем Джеймсом Дунканом, посвятила 20 лет изучению "Пещеры картинок" и написала о ней книгу. "Продажа священного места для американских индейцев посылает неверный сигнал. Это все равно что пустить с молотка Сикстинскую капеллу", — заявила исследовательница.
https://ria.ru/20210915/krym-1750113060.html
сша
миссури
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750288387_20:0:908:666_1920x0_80_0_0_4dd36fe1010d2d679581aa5383ca64e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
живопись, сша, миссури, америка, индейцы, новости культуры
06:33 20.09.2021
 

Пещеру с наскальными рисунками продали более чем за два миллиона долларов

© Фото : Selkirk Auctioneers & AppraisersКартинная пещера в Миссури, США
Картинная пещера в Миссури, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Selkirk Auctioneers & Appraisers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В США с аукциона была продана "Пещера картинок" с наскальной живописью возрастом более тысячи лет, сообщает The Guardian.
Пожелавший остаться анонимным участник торгов купил ее и прилегающие к ней земли за 2,2 миллиона долларов.
С 1953 года пещера и близлежащие территории принадлежали семье из города Сент-Луис, которая использовала участок для охоты. В то время как для коренных народов Америки это место является священным. Их предки хоронили там умерших и проводили ритуалы. На стенах пещеры сохранилось более 290 рисунков.
Представители племени Осейдж узнали о продаже еще в прошлом году, тогда же они попытались выкупить объект напрямую. Однако сделать это у них не получилось — предложенных ими денег оказалось недостаточно.
Против торгов также выступила антрополог Кэрол Диас-Гранадос, которая вместе со своим мужем Джеймсом Дунканом, посвятила 20 лет изучению "Пещеры картинок" и написала о ней книгу.
"Продажа священного места для американских индейцев посылает неверный сигнал. Это все равно что пустить с молотка Сикстинскую капеллу", — заявила исследовательница.
Украшения III века нашей эры, найденные при раскопках в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 10:16Культура
При раскопках в Крыму нашли коллекцию редких древних украшений
 
КультураЖивописьСШАМиссуриАмерикаиндейцыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния