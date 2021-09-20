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Россельхознадзор выявил вирусные заболевания у сербских персиков
Россельхознадзор выявил вирусные заболевания у сербских персиков - РИА Новости, 20.09.2021
Россельхознадзор выявил вирусные заболевания у сербских персиков
Россельхознадзор сообщил сербскому компетентному ведомству о недопустимости поставок в Россию зараженной фруктовой продукции, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:54
2021-09-20T21:57
в мире
сербия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россельхознадзор сообщил сербскому компетентному ведомству о недопустимости поставок в Россию зараженной фруктовой продукции, говорится в сообщении ведомства."В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fiucticola (Winter) Нопеу) – в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия", - говорится в сообщении ведомства.Россельхознадзор в ходе переговоров попросил сербскую сторону провести расследование причин заражения и принять корректирующие меры. В свою очередь иностранная сторона пообещала в оперативном порядке направить коллегам из РФ все необходимые материалы, а также организовать более тщательный фитосанитарный контроль за такой продукцией.Бурая монилиозная гниль - опасное карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. Оно быстро распространяется при умеренных температурах воздуха и повышенной влажности, поражая все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. Российское ведомство ранее в сентябре уже указывало на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана, Узбекистана и Грузии.
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в мире, сербия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
21:54 20.09.2021 (обновлено: 21:57 20.09.2021)
 
Россельхознадзор выявил вирусные заболевания у сербских персиков

Россельхознадзор обеспокоен вирусным заболеванием сербских персиков, слив и нектаринов

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкПерсики. Архив
Персики. Архив - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россельхознадзор сообщил сербскому компетентному ведомству о недопустимости поставок в Россию зараженной фруктовой продукции, говорится в сообщении ведомства.
"В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fiucticola (Winter) Нопеу) – в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия", - говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор в ходе переговоров попросил сербскую сторону провести расследование причин заражения и принять корректирующие меры. В свою очередь иностранная сторона пообещала в оперативном порядке направить коллегам из РФ все необходимые материалы, а также организовать более тщательный фитосанитарный контроль за такой продукцией.
Бурая монилиозная гниль - опасное карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. Оно быстро распространяется при умеренных температурах воздуха и повышенной влажности, поражая все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. Российское ведомство ранее в сентябре уже указывало на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана, Узбекистана и Грузии.
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В миреСербияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
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