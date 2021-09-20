https://ria.ru/20210920/perm-1751053922.html
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе - РИА Новости, 20.09.2021
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:43
2021-09-20T21:43
2021-09-20T21:43
происшествия
пермский край
россия
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750963479_10:0:3594:2016_1920x0_80_0_0_0e94541594fa62c73b0b5099a58cf522.jpg
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".В канале регионального министерства в Telegram опубликованы имена шести погибших: Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19), Ксения Самченко (18), Екатерина Шакирова (19), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20).
https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750963479_916:0:3604:2016_1920x0_80_0_0_18f77343d4fb58f9aba695fd5c901b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе
Власти Пермского края опубликовали список погибших при стрельбе в университете