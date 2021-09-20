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Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе

Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе - РИА Новости, 20.09.2021

Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:43

2021-09-20T21:43

2021-09-20T21:43

происшествия

пермский край

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".В канале регионального министерства в Telegram опубликованы имена шести погибших: Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19), Ксения Самченко (18), Екатерина Шакирова (19), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20).

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

пермский край

россия

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происшествия, пермский край, россия, стрельба в пермском госуниверситете