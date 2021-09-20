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Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе - РИА Новости, 20.09.2021
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:43
2021-09-20T21:43
происшествия
пермский край
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".В канале регионального министерства в Telegram опубликованы имена шести погибших: Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19), Ксения Самченко (18), Екатерина Шакирова (19), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20).
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происшествия, пермский край, россия, стрельба в пермском госуниверситете
21:43 20.09.2021
 
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в вузе

Власти Пермского края опубликовали список погибших при стрельбе в университете

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
© Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе, самой старшей жертве 66 лет, самой младшей – 18.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
В канале регионального министерства в Telegram опубликованы имена шести погибших: Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19), Ксения Самченко (18), Екатерина Шакирова (19), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20).
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
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Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
 
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