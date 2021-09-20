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Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу - РИА Новости, 20.09.2021
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о случившемся. По его словам, злоумышленник ничего не говорил, а "просто шел и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:44
2021-09-20T20:50
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о случившемся. По его словам, злоумышленник ничего не говорил, а "просто шел и стрелял".Утром 20 сентября один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых."Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил", - сказал пострадавший журналистам.По его словам, стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа.Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо.
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
20:44 20.09.2021 (обновлено: 20:50 20.09.2021)
 
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу

Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о нападении

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о случившемся. По его словам, злоумышленник ничего не говорил, а "просто шел и стрелял".
Утром 20 сентября один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
Вчера, 19:28
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
"Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил", - сказал пострадавший журналистам.
По его словам, стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа.
Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 19:19
Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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