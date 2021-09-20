https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу - РИА Новости, 20.09.2021
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о случившемся. По его словам, злоумышленник ничего не говорил, а "просто шел и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:44
2021-09-20T20:44
2021-09-20T20:50
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о случившемся. По его словам, злоумышленник ничего не говорил, а "просто шел и стрелял".Утром 20 сентября один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Пострадали, по данным СК РФ, 28 человек, Минздрав сообщил о 24 раненых."Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил", - сказал пострадавший журналистам.По его словам, стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа.Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
20:44 20.09.2021 (обновлено: 20:50 20.09.2021)
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе, рассказал о нападении