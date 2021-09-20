https://ria.ru/20210920/perm-1751033410.html

Пострадавшая при стрельбе в Перми рассказала подробности происшествия

Пострадавшая при стрельбе в Перми рассказала подробности происшествия - РИА Новости, 20.09.2021

Пострадавшая при стрельбе в Перми рассказала подробности происшествия

Студентка первого курса магистратуры Пермского государственного национального исследовательского университета, одна из пострадавших в результате стрельбы,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:52

2021-09-20T18:52

2021-09-20T23:48

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Студентка первого курса магистратуры Пермского государственного национального исследовательского университета, одна из пострадавших в результате стрельбы, рассказала РИА Новости подробности происшествия.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.По словам Анны, было очень страшно, но все, кто забаррикадировался вместе с ней в аудитории, вели себя спокойно — без паники и истерики."Я была у КПП института, где стояло много ребят, когда раздался первый хлопок. Никто не двинулся, подумали, что заводится машина у кого-то. Потом второй, третий, четвертый, пятый хлопки. Парни, которые стояли у входа КПП первыми, начали бежать, и я следом за ними побежала. В этот момент я чувствую, что мне что-то прилетает в плечо, — и меня откидывает в дверь", — рассказала Анна.По ее словам, она "со всей толпой протиснулась через КПП" и побежала в восьмой корпус института. Студенты закричали охраннику пропускного пункта в корпусе: "Там стреляют!""Потом я снова услышала хлопки и побежала вверх по этажам, забежала в аудиторию на пятом этаже вместе с каким-то мужчиной, где шла пара, и мы забаррикадировали двери. Все время до эвакуации мы находились в аудитории. Когда мы сидели забаррикадированными, всем было очень страшно в этот момент, но все спокойно, без паники это воспринимали, не было массовой истерии", — рассказала собеседница агентства.Из окна она увидела, как у фонтана лежал какой-то мужчина и вокруг него ходили люди. Ребята, которые заперлись в аудиториях на втором этаже, сообщили по телефону, что стрелок ходит там, чтобы никто никуда не высовывался."Через некоторые время мы снова созвонились, и нам сообщили, что со второго этажа людей эвакуировали. А потом и за нами пришла полиция, нас эвакуировали, и мне оказали первую медицинскую помощь. Из всего списка пострадавших мне повезло больше всех: задело плечо рикошетом. Со мной в травмпункте была девушка, у нее был сломан позвоночник, у парня, с которым мы ехали в скорой, была прострелена кисть руки, еще в травмпункте со мной были ребята, которые прыгали со второго этажа, — у них что-то с ногами было..." — рассказала Анна.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750968798.html

https://ria.ru/20210920/perm-1751000781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете