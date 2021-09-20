https://ria.ru/20210920/perm-1751007245.html
Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем
Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем - РИА Новости, 20.09.2021
Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем трагедию в Перми, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:56
2021-09-20T16:56
2021-09-20T17:11
выборы в государственную думу
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем трагедию в Перми, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал."Сегодня в Пермском национально-исследовательском государственном университете произошла трагедия. На беззащитных людей было совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что по поручению президента, в Пермь уже вылетели министр образования и науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко."От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами". -сказал премьер.Пострадавшие при стрельбе в Перми и их родственники получат всю необходимую помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
https://ria.ru/20210920/perm-1751002240.html
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пермь, стрельба в пермском госуниверситете
16:56 20.09.2021 (обновлено: 17:11 20.09.2021)
Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем
Премьер-министр Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
назвал большим горем трагедию в Перми
, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.
"Сегодня в Пермском национально-исследовательском государственном университете произошла трагедия. На беззащитных людей было совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что по поручению президента, в Пермь уже вылетели министр образования и науки Валерий Фальков
и министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами". -сказал премьер.
Пострадавшие при стрельбе в Перми и их родственники получат всю необходимую помощь, заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин.
"Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.