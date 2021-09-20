https://ria.ru/20210920/perm-1751007245.html

Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем

Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем - РИА Новости, 20.09.2021

Мишустин назвал трагедию в Перми большим горем

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем трагедию в Перми, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:56

2021-09-20T16:56

2021-09-20T17:11

выборы в государственную думу

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем трагедию в Перми, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал."Сегодня в Пермском национально-исследовательском государственном университете произошла трагедия. На беззащитных людей было совершено вооруженное нападение. Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что по поручению президента, в Пермь уже вылетели министр образования и науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко."От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами". -сказал премьер.Пострадавшие при стрельбе в Перми и их родственники получат всю необходимую помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/perm-1751002240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, стрельба в пермском госуниверситете