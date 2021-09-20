https://ria.ru/20210920/perm-1751006781.html

Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми

Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:53

2021-09-20T16:53

2021-09-20T18:01

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750975875_0:305:2938:1957_1920x0_80_0_0_531fc3c792339727dccb2ed490c4a9e0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника", - сказала Волк.Как ранее сообщала Волк, первым на место ЧП прибыли старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин. Старший по званию занялся эвакуацией людей, а Калинин прошел в вуз, где увидел молодого человека с ружьем. Произошла перестрелка, полицейский обезвредил преступника, а после подбежал к нему, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать тому первую помощь."В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - отметила Волк.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Впоследствии младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего. По его словам, он с напарником оформлял ДТП неподалеку от вуза и, узнав от очевидца о ЧП, прошел к здание вуза, где встретил подозреваемого. Молодой человек выстрелил в него из ружья, в итоге страж порядка применил оружие на поражение, затем обездвижил нападавшего и начал оказывать ему медицинскую помощь. Затем врачи госпитализировали юношу в больницу.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, россия