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Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми
Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:53
2021-09-20T18:01
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника", - сказала Волк.Как ранее сообщала Волк, первым на место ЧП прибыли старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин. Старший по званию занялся эвакуацией людей, а Калинин прошел в вуз, где увидел молодого человека с ружьем. Произошла перестрелка, полицейский обезвредил преступника, а после подбежал к нему, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать тому первую помощь."В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - отметила Волк.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Впоследствии младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего. По его словам, он с напарником оформлял ДТП неподалеку от вуза и, узнав от очевидца о ЧП, прошел к здание вуза, где встретил подозреваемого. Молодой человек выстрелил в него из ружья, в итоге страж порядка применил оружие на поражение, затем обездвижил нападавшего и начал оказывать ему медицинскую помощь. Затем врачи госпитализировали юношу в больницу.
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, россия
16:53 20.09.2021 (обновлено: 18:01 20.09.2021)
 
Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми

Глава МВД Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в пермском вузе

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника", - сказала Волк.
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Как ранее сообщала Волк, первым на место ЧП прибыли старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин. Старший по званию занялся эвакуацией людей, а Калинин прошел в вуз, где увидел молодого человека с ружьем. Произошла перестрелка, полицейский обезвредил преступника, а после подбежал к нему, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать тому первую помощь.
"В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - отметила Волк.
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
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Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
Впоследствии младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего. По его словам, он с напарником оформлял ДТП неподалеку от вуза и, узнав от очевидца о ЧП, прошел к здание вуза, где встретил подозреваемого. Молодой человек выстрелил в него из ружья, в итоге страж порядка применил оружие на поражение, затем обездвижил нападавшего и начал оказывать ему медицинскую помощь. Затем врачи госпитализировали юношу в больницу.
 
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