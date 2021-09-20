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Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми
Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми
Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:18
2021-09-20T15:18
пермь
высшая школа экономики (вшэ)
виктор садовничий
московский физико-технический институт
мгту "станкин"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Студенты и преподаватели МФТИ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете... Произошедшее в Перми — несчастье, которое мы в эти дни разделяем с каждым студентом, профессором и любым другим пермяком", - говорится на сайте МФТИ.Отмечается, что для Физтеха ПГНИУ — важный и близкий партнер, вместе с котором он реализует образовательные программы, поддерживает тесные связи с научными коллективами и профессорско-преподавательским составом.И.о. ректора МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный обратился с соболезнованиями от имени всего университета, выразив слова поддержки родственникам и друзьям погибших, сообщается в Telegram-канале вуза."Сегодня в Пермском государственном университете произошла трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, студентам и сотрудникам университета", - говорится в сообщении Telegram-канала ВШЭ "Вышка для своих".Ранее свои соболезнования также выразил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.
https://ria.ru/20210920/perm-1750984925.html
https://ria.ru/20210920/strelba-1750984297.html
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пермь, высшая школа экономики (вшэ), виктор садовничий, московский физико-технический институт, мгту "станкин"
15:18 20.09.2021
 
Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми

Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в университете Перми

© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
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"Студенты и преподаватели МФТИ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете... Произошедшее в Перми — несчастье, которое мы в эти дни разделяем с каждым студентом, профессором и любым другим пермяком", - говорится на сайте МФТИ.
Отмечается, что для Физтеха ПГНИУ — важный и близкий партнер, вместе с котором он реализует образовательные программы, поддерживает тесные связи с научными коллективами и профессорско-преподавательским составом.
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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И.о. ректора МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный обратился с соболезнованиями от имени всего университета, выразив слова поддержки родственникам и друзьям погибших, сообщается в Telegram-канале вуза.
"Сегодня в Пермском государственном университете произошла трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, студентам и сотрудникам университета", - говорится в сообщении Telegram-канала ВШЭ "Вышка для своих".
Ранее свои соболезнования также выразил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.
 
ПермьВысшая школа экономики (ВШЭ)Виктор СадовничийМосковский физико-технический институтМГТУ "Станкин"
 
 
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