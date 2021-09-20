Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми
Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в университете Перми
© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкПермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
"Студенты и преподаватели МФТИ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете... Произошедшее в Перми — несчастье, которое мы в эти дни разделяем с каждым студентом, профессором и любым другим пермяком", - говорится на сайте МФТИ.
Отмечается, что для Физтеха ПГНИУ — важный и близкий партнер, вместе с котором он реализует образовательные программы, поддерживает тесные связи с научными коллективами и профессорско-преподавательским составом.
И.о. ректора МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный обратился с соболезнованиями от имени всего университета, выразив слова поддержки родственникам и друзьям погибших, сообщается в Telegram-канале вуза.
"Сегодня в Пермском государственном университете произошла трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, студентам и сотрудникам университета", - говорится в сообщении Telegram-канала ВШЭ "Вышка для своих".
Ранее свои соболезнования также выразил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.