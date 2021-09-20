https://ria.ru/20210920/perm-1750987177.html

Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми

Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Российские вузы выразили соболезнования после стрельбы в Перми

Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:18

2021-09-20T15:18

2021-09-20T15:18

пермь

высшая школа экономики (вшэ)

виктор садовничий

московский физико-технический институт

мгту "станкин"

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский вузы, среди которых Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин", Московский физико-технический институт, выражают соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Студенты и преподаватели МФТИ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете... Произошедшее в Перми — несчастье, которое мы в эти дни разделяем с каждым студентом, профессором и любым другим пермяком", - говорится на сайте МФТИ.Отмечается, что для Физтеха ПГНИУ — важный и близкий партнер, вместе с котором он реализует образовательные программы, поддерживает тесные связи с научными коллективами и профессорско-преподавательским составом.И.о. ректора МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный обратился с соболезнованиями от имени всего университета, выразив слова поддержки родственникам и друзьям погибших, сообщается в Telegram-канале вуза."Сегодня в Пермском государственном университете произошла трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, студентам и сотрудникам университета", - говорится в сообщении Telegram-канала ВШЭ "Вышка для своих".Ранее свои соболезнования также выразил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

https://ria.ru/20210920/perm-1750984925.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750984297.html

пермь

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пермь, высшая школа экономики (вшэ), виктор садовничий, московский физико-технический институт, мгту "станкин"