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Земан выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Земан выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Земан выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи в связи с трагическими событиями в Перми. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:11

в мире

пермь

чехия

владимир путин

милош земан

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи в связи с трагическими событиями в Перми.По данным СК РФ, 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Уважаемый господин президент, с глубоким прискорбием я узнал о стрельбе в Пермском университете, где, по меньшей мере, восемь невинных жертв были убиты сумасшедшим стрелком. Несчастье тем более ужасно, что это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди. Я знаю, что слова являются лишь слабым утешением для тех, кто потерял своих близких. Тем не менее, я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить от своего имени и от имени Чешской Республики, в первую очередь, семьям погибших, а также всему российскому народу наши глубочайшие соболезнования", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте Пражского града.

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в мире, пермь, чехия, владимир путин, милош земан, россия, стрельба в пермском госуниверситете