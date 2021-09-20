https://ria.ru/20210920/perm-1750960279.html

Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком

Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком - РИА Новости, 20.09.2021

Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком

Министерство безопасности Пермского края после стрельбы в местном вузе опровергло информацию о нападениях в торговых центрах и образовательных учреждениях... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:30

2021-09-20T13:30

2021-09-20T13:50

происшествия

пермский край

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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УФА, 20 сен – РИА Новости. Министерство безопасности Пермского края после стрельбы в местном вузе опровергло информацию о нападениях в торговых центрах и образовательных учреждениях Перми."В Пермском крае в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации", - сообщает министерство безопасности края в своем Telegram-канале.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750936928.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете