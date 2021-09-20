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Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком
Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком - РИА Новости, 20.09.2021
Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком
Министерство безопасности Пермского края после стрельбы в местном вузе опровергло информацию о нападениях в торговых центрах и образовательных учреждениях... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:30
2021-09-20T13:30
2021-09-20T13:50
происшествия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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УФА, 20 сен – РИА Новости. Министерство безопасности Пермского края после стрельбы в местном вузе опровергло информацию о нападениях в торговых центрах и образовательных учреждениях Перми."В Пермском крае в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации", - сообщает министерство безопасности края в своем Telegram-канале.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
13:30 20.09.2021 (обновлено: 13:50 20.09.2021)
Власти назвали сообщения о других нападениях в Перми фейком
Министерство безопасности Пермского края опровергло сообщения о других нападениях