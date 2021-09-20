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Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка
Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 20.09.2021
Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка
Правительство РФ выделит Крыму порядка полумиллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка, причем большая часть этих средств пойдет на решение жилищного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:15
2021-09-20T18:15
республика крым
ялта
правительство рф
михаил мишустин
россия
подтопления в крыму
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму порядка полумиллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка, причем большая часть этих средств пойдет на решение жилищного вопроса тех, чьи дома пострадали от стихии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей. Большую часть - почти 400 миллионов - получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья. Средства позволят приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тысяч квадратных метров", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.По его словам, остальная сумма пойдет на расчистку русла рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе - из-за паводка там образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды.
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республика крым, ялта, правительство рф, михаил мишустин, россия, подтопления в крыму
18:15 20.09.2021
 
Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка

Правительство выделит Крыму около 0,5 миллиарда рублей для ликвидации последствий паводка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму порядка полумиллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка, причем большая часть этих средств пойдет на решение жилищного вопроса тех, чьи дома пострадали от стихии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей. Большую часть - почти 400 миллионов - получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья. Средства позволят приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тысяч квадратных метров", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
По его словам, остальная сумма пойдет на расчистку русла рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе - из-за паводка там образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды.
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Республика КрымЯлтаПравительство РФМихаил МишустинРоссияПодтопления в Крыму
 
 
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