https://ria.ru/20210920/pavodok-1751024950.html

Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка

Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 20.09.2021

Правительство выделит Крыму средства для ликвидации последствий паводка

Правительство РФ выделит Крыму порядка полумиллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка, причем большая часть этих средств пойдет на решение жилищного... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:15

2021-09-20T18:15

2021-09-20T18:15

республика крым

ялта

правительство рф

михаил мишустин

россия

подтопления в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму порядка полумиллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка, причем большая часть этих средств пойдет на решение жилищного вопроса тех, чьи дома пострадали от стихии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей. Большую часть - почти 400 миллионов - получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья. Средства позволят приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тысяч квадратных метров", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.По его словам, остальная сумма пойдет на расчистку русла рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе - из-за паводка там образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды.

https://ria.ru/20210730/krym-1743708059.html

республика крым

ялта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, ялта, правительство рф, михаил мишустин, россия, подтопления в крыму