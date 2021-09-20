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Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США - РИА Новости, 20.09.2021
Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
Улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:55
2021-09-20T04:55
сша
китай
джо байден
дональд трамп
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к развитию Пекина и принять его законные интересы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.По его словам, США продолжают нападки на Китай в области прав человека, а нынешняя американская элита все больше считает конкуренцию в области высоких технологий центром "стратегической игры" Китая и США.Вместе с тем аналитик добавил, что сейчас особенно велико внутриполитическое давление на администрацию Байдена, в политическом плане ее больше всего беспокоят голоса, рейтинги и промежуточные выборы в следующем году. "В такой ситуации своего рода политического раскола и политической поляризации в Соединенных Штатах я не вижу подходящей атмосферы для улучшения китайско-американских отношений", - добавил Цянь Фэн."Удастся ли сгладить отношения двух стран в будущем, зависит от того, смогут ли США приспособиться к развитию Китая, понять и принять целесообразные и законные интересы Китая, а не будут всегда стремиться отстаивать гегемонистскую систему, отвечающую только их собственным односторонним интересам. Только так можно будет создать условия, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло", - подытожил эксперт.
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сша, китай, джо байден, дональд трамп
04:55 20.09.2021
 
Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США

Китайский эксперт Фэн: улучшение отношений между Китаем и США при Байдене маловероятно

© AP Photo / Andrew HarnikВоеннослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к развитию Пекина и принять его законные интересы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Прошло уже почти восемь месяцев с момента прихода к власти администрации Байдена, и, хотя нынешняя администрация еще не предоставила окончательного вывода по оценке своей политики в отношении Китая, рамки этой политики в основном уже относительно ясны… Администрация Байдена, которую мы видим, с одной стороны, продолжает жесткую конкуренцию с Китаем, которую вела администрация предыдущего президента Дональда Трампа", – сказал Цянь Фэн.

По его словам, США продолжают нападки на Китай в области прав человека, а нынешняя американская элита все больше считает конкуренцию в области высоких технологий центром "стратегической игры" Китая и США.

"Последние несколько администраций Соединенных Штатов никогда не признавали, что Вашингтон несет какую-либо ответственность за напряженность между Китаем и США или то, что контрмеры Китая на самом деле являются естественным ответом на политику необоснованного давления со стороны США. Поэтому, что касается перспектив улучшения китайско-американских отношений (при нынешней администрации – ред.), лично я придерживаюсь довольно пессимистической позиции", - указал он.

Вместе с тем аналитик добавил, что сейчас особенно велико внутриполитическое давление на администрацию Байдена, в политическом плане ее больше всего беспокоят голоса, рейтинги и промежуточные выборы в следующем году. "В такой ситуации своего рода политического раскола и политической поляризации в Соединенных Штатах я не вижу подходящей атмосферы для улучшения китайско-американских отношений", - добавил Цянь Фэн.
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"Удастся ли сгладить отношения двух стран в будущем, зависит от того, смогут ли США приспособиться к развитию Китая, понять и принять целесообразные и законные интересы Китая, а не будут всегда стремиться отстаивать гегемонистскую систему, отвечающую только их собственным односторонним интересам. Только так можно будет создать условия, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло", - подытожил эксперт.
 
СШАКитайДжо БайденДональд Трамп
 
 
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