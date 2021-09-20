https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750889238.html

Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США

Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США - РИА Новости, 20.09.2021

Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США

Улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:55

2021-09-20T04:55

2021-09-20T04:55

сша

китай

джо байден

дональд трамп

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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к развитию Пекина и принять его законные интересы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.По его словам, США продолжают нападки на Китай в области прав человека, а нынешняя американская элита все больше считает конкуренцию в области высоких технологий центром "стратегической игры" Китая и США.Вместе с тем аналитик добавил, что сейчас особенно велико внутриполитическое давление на администрацию Байдена, в политическом плане ее больше всего беспокоят голоса, рейтинги и промежуточные выборы в следующем году. "В такой ситуации своего рода политического раскола и политической поляризации в Соединенных Штатах я не вижу подходящей атмосферы для улучшения китайско-американских отношений", - добавил Цянь Фэн."Удастся ли сгладить отношения двух стран в будущем, зависит от того, смогут ли США приспособиться к развитию Китая, понять и принять целесообразные и законные интересы Китая, а не будут всегда стремиться отстаивать гегемонистскую систему, отвечающую только их собственным односторонним интересам. Только так можно будет создать условия, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20210918/bezopasnost-1750638771.html

сша

китай

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сша, китай, джо байден, дональд трамп