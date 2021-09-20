https://ria.ru/20210920/otdykh-1750463620.html
Эксперты выяснили, как изменился интерес россиян к отдыху в пандемию
Эксперты выяснили, как изменился интерес россиян к отдыху в пандемию - РИА Новости, 20.09.2021
Эксперты выяснили, как изменился интерес россиян к отдыху в пандемию
Российский сервис бронирования жилья для отдыха подвел итоги летнего сезона 2021 года и выяснил, как изменились интересы россиян к путешествиям за последний... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:46
2021-09-20T10:46
2021-09-20T10:46
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москва
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туризм
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха подвел итоги летнего сезона 2021 года и выяснил, как изменились интересы россиян к путешествиям за последний год, сообщает Tvil.ru.Пандемийный 2020-й научил соотечественников больше ценить отдых с близкими и родными. И уже летом 2021-го, по статистике сервиса, увеличилась популярность отдыха семьями. При этом путешествовать компаниями россияне стали реже. Для семейного отдыха туристы чаще бронировали на это лето отели (+11 процентов) и квартиры (+6 процентов). При этом число аренды домов "под ключ" снизилась на 14 процентов по сравнению с прошлогодним летним сезоном.Аналитики отметили заметное увеличение числа бронирований в Москве и Ростове-на-Дону ― на 242 и 116 процентов соответственно. При этом отдохнуть в столичных отелях этим летом можно было на 16 процентов дешевле, чем летом 2020-го. "В целом, средняя стоимость ночи также снизилась ― на 13 процентов по регионам России", ― комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.Интересно, что, по данным эксперта, клиенты сервиса стали в два раза чаще бронировать хостелы, а вот интерес россиян к аренде домов в Карелии, напротив, несколько упал.
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республика карелия, ростов-на-дону, москва, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус в россии, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха подвел итоги летнего сезона 2021 года и выяснил, как изменились интересы россиян к путешествиям за последний год, сообщает Tvil.ru.
Пандемийный 2020-й научил соотечественников больше ценить отдых с близкими и родными. И уже летом 2021-го, по статистике сервиса, увеличилась популярность отдыха семьями. При этом путешествовать компаниями россияне стали реже.
Для семейного отдыха туристы чаще бронировали на это лето отели (+11 процентов) и квартиры (+6 процентов). При этом число аренды домов "под ключ" снизилась на 14 процентов по сравнению с прошлогодним летним сезоном.
Аналитики отметили заметное увеличение числа бронирований в Москве и Ростове-на-Дону ― на 242 и 116 процентов соответственно. При этом отдохнуть в столичных отелях этим летом можно было на 16 процентов дешевле, чем летом 2020-го. "В целом, средняя стоимость ночи также снизилась ― на 13 процентов по регионам России", ― комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.
Интересно, что, по данным эксперта, клиенты сервиса стали в два раза чаще бронировать хостелы, а вот интерес россиян к аренде домов в Карелии, напротив, несколько упал.