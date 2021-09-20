https://ria.ru/20210920/oshibka-1750871938.html

Брянские наблюдатели объяснили видео с "вбросом" на участке

Брянские наблюдатели объяснили видео с "вбросом" на участке - РИА Новости, 20.09.2021

Брянские наблюдатели объяснили видео с "вбросом" на участке

Снятая камерами видеонаблюдения попытка "вбросить" в урну стопку бюллетеней на участке в поселке Клетня Брянской области объясняется тем, что член УИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:45

2021-09-20T00:45

2021-09-20T00:45

выборы в государственную думу

политика

брянская область

суземский район

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_cdbed8c6dfe64b0d0cbcc68abfa5f28e.jpg

БРЯНСК, 20 сен – РИА Новости. Снятая камерами видеонаблюдения попытка "вбросить" в урну стопку бюллетеней на участке в поселке Клетня Брянской области объясняется тем, что член УИК неправильно поняла процедуру надомного голосования и решила поместить бюллетени в общую урну вместо того, чтобы запечатать в сейф-пакет, сообщает региональный Центр общественного наблюдения.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина на избирательном участке в Клетне "вбрасывает" в ящик для голосования стопку бюллетеней, позднее подобный случай был зафиксирован на еще одном участке в Новозыбкове. Председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова рассказала РИА Новости, что председатели двух участковых комиссий отстранены от работы, бюллетени признаны недействительными, материалы переданы правоохранителям."Общественным наблюдателям удалось восстановить картину происшествия. Оказалось, что стопка бюллетеней была привезена в УИК с надомного голосования. Но вместо того, чтобы их запечатать в сейф-пакет и затем вскрыть при подсчёте голосов, член УИК решила сразу переместить их в общую урну для голосования. Однако правовую оценку произошедшему дадут правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе выборов из-за ураганов в Унечском и Суземском районе были обесточены несколько избирательных участков, из-за этого возник сбой в работах онлайн-камер, но их работу удалось восстановить в кратчайшие сроки.В течение трех дней, по предварительным данным областного избиркома, в Брянской области правом голоса на выборах в Госдуму РФ воспользовались 65% от общего числа избирателей. По данным на лето текущего года, общее число избирателей в регионе – более 971 тысячи человек.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750850108.html

брянская область

суземский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, брянская область, суземский район, госдума рф, выборы в государственную думу