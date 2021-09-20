https://ria.ru/20210920/osago-1750902619.html

В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО

В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО - РИА Новости, 20.09.2021

В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО

В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, сообщает "Газета.ру". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:12

2021-09-20T09:12

2021-09-20T11:27

общество

центральный банк рф (цб рф)

осаго

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, сообщает "Газета.ру".В частности, станет больше справочников, по которым рассчитывается сумма возмещения ущерба. Их привяжут к регионам и будут чаще обновлять.Помимо этого, предполагается общественное обсуждение справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в ЦБ, высказать мнение по стоимости запчастей, материалов и самого ремонта теперь cможет неограниченное количество людей.Для каждого региона будут составлять свой реестр стоимости запчастей. При его формировании будут учитывать цены на детали в интернет-магазинах.По предварительным данным, в обновленный перечень попадут автомобили, по которым в 2020 году было заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Кроме того, установят региональные коэффициенты, которые будут рассчитываться для каждой марки отдельно. Для это нужно, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.Таким образом страховщики надеются сократить число судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.В августе в России отменили обязательное прохождение техосмотра при покупке полиса ОСАГО.

https://ria.ru/20210905/shtraf-1748748806.html

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф), осаго