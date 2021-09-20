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В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО
В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО - РИА Новости, 20.09.2021
В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО
В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, сообщает "Газета.ру". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:12
2021-09-20T09:12
2021-09-20T11:27
общество
центральный банк рф (цб рф)
осаго
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, сообщает "Газета.ру".В частности, станет больше справочников, по которым рассчитывается сумма возмещения ущерба. Их привяжут к регионам и будут чаще обновлять.Помимо этого, предполагается общественное обсуждение справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в ЦБ, высказать мнение по стоимости запчастей, материалов и самого ремонта теперь cможет неограниченное количество людей.Для каждого региона будут составлять свой реестр стоимости запчастей. При его формировании будут учитывать цены на детали в интернет-магазинах.По предварительным данным, в обновленный перечень попадут автомобили, по которым в 2020 году было заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Кроме того, установят региональные коэффициенты, которые будут рассчитываться для каждой марки отдельно. Для это нужно, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.Таким образом страховщики надеются сократить число судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.В августе в России отменили обязательное прохождение техосмотра при покупке полиса ОСАГО.
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общество, центральный банк рф (цб рф), осаго
09:12 20.09.2021 (обновлено: 11:27 20.09.2021)
В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО
В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО, утвержденная Центробанком
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО
, сообщает "Газета.ру"
.
В частности, станет больше справочников, по которым рассчитывается сумма возмещения ущерба. Их привяжут к регионам и будут чаще обновлять.
Помимо этого, предполагается общественное обсуждение справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в ЦБ, высказать мнение по стоимости запчастей, материалов и самого ремонта теперь cможет неограниченное количество людей.
Для каждого региона будут составлять свой реестр стоимости запчастей. При его формировании будут учитывать цены на детали в интернет-магазинах.
По предварительным данным, в обновленный перечень попадут автомобили, по которым в 2020 году было заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Кроме того, установят региональные коэффициенты, которые будут рассчитываться для каждой марки отдельно. Для это нужно, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.
Таким образом страховщики надеются сократить число судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.
В августе в России отменили обязательное прохождение техосмотра при покупке полиса ОСАГО.