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Маск пошутил над "заснувшим" Байденом
Маск пошутил над "заснувшим" Байденом - РИА Новости, 20.09.2021
Маск пошутил над "заснувшим" Байденом
Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:08
2021-09-20T16:18
в мире
джо байден
spacex
dragon spacex
илон маск
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии непрофессионального экипажа в космосе.Один из подписчиков Маска в Twitter спросил, как он оценивает тот факт, что американский лидер не выразил признания четырем новым астронавтам, чей полет помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children's Research Hospital.Миссия Inspiration4 с непрофессиональным экипажем отправилась с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon в прошлую среду. Две женщины и двое мужчин в течение трех дней вели на орбите научную работу и несколько раз выходили на прямую связь с Землей. Возвращение прошло в соответствии с графиком.
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в мире, джо байден, spacex, dragon spacex, илон маск, crew dragon
15:08 20.09.2021 (обновлено: 16:18 20.09.2021)
 
Маск пошутил над "заснувшим" Байденом

Основатель SpaceX Маск: Байден не поздравил экипаж миссии Inspiration4, потому что "спит"

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии непрофессионального экипажа в космосе.
Один из подписчиков Маска в Twitter спросил, как он оценивает тот факт, что американский лидер не выразил признания четырем новым астронавтам, чей полет помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children's Research Hospital.

"Он еще спит", — предположил бизнесмен.

Миссия Inspiration4 с непрофессиональным экипажем отправилась с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon в прошлую среду. Две женщины и двое мужчин в течение трех дней вели на орбите научную работу и несколько раз выходили на прямую связь с Землей. Возвращение прошло в соответствии с графиком.
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