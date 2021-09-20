https://ria.ru/20210920/opyat-1750984696.html

Маск пошутил над "заснувшим" Байденом

Маск пошутил над "заснувшим" Байденом - РИА Новости, 20.09.2021

Маск пошутил над "заснувшим" Байденом

Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:08

2021-09-20T16:18

в мире

джо байден

spacex

dragon spacex

илон маск

crew dragon

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над президентом США Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии непрофессионального экипажа в космосе.Один из подписчиков Маска в Twitter спросил, как он оценивает тот факт, что американский лидер не выразил признания четырем новым астронавтам, чей полет помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children's Research Hospital.Миссия Inspiration4 с непрофессиональным экипажем отправилась с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon в прошлую среду. Две женщины и двое мужчин в течение трех дней вели на орбите научную работу и несколько раз выходили на прямую связь с Землей. Возвращение прошло в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20210829/dream-1747764296.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джо байден, spacex, dragon spacex, илон маск, crew dragon