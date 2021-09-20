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https://ria.ru/20210920/operatsiya-1750962596.html
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце - РИА Новости, 20.09.2021
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по исправлению порока... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:37
2021-09-20T16:53
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НОВОСИБИРСК, 20 сен — РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по исправлению порока клапана сердца."Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра", — говорится в сообщении клиники.Медики рассказали, что у 36-летнего пациента диагностировали неполное смыкание аортального клапана сердца, которое приводило к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Из-за этого левый желудочек значительно увеличился в размерах и мог полностью перестать работать. Хирурги решили провести реконструктивную операцию, чтобы избежать терапии, сопряженной с протезированием клапана и сохранить качество жизни молодого пациента. Им удалось устранить провисание обеих створок клапана (их свободные края собрали несколькими швами), а аневризматически расширенную часть аорты заменили сосудистым протезом."Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 сантиметра позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты", — пояснил директор института патологии кровообращения Центра имени Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.В клинике отметили, что полная сохранность костей грудины позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений. Кроме того, за счет этого пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после операции.
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общество, новосибирск
13:37 20.09.2021 (обновлено: 16:53 20.09.2021)
 
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце

Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце через разрез между ребрами

© Фото : сайт НМИЦ имени академика Е. Н. МешалкинаХирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске во время операции по исправлению порока клапана сердца
Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске во время операции по исправлению порока клапана сердца - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : сайт НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина
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НОВОСИБИРСК, 20 сен — РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по исправлению порока клапана сердца.
"Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра", — говорится в сообщении клиники.
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Медики рассказали, что у 36-летнего пациента диагностировали неполное смыкание аортального клапана сердца, которое приводило к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Из-за этого левый желудочек значительно увеличился в размерах и мог полностью перестать работать.
Хирурги решили провести реконструктивную операцию, чтобы избежать терапии, сопряженной с протезированием клапана и сохранить качество жизни молодого пациента. Им удалось устранить провисание обеих створок клапана (их свободные края собрали несколькими швами), а аневризматически расширенную часть аорты заменили сосудистым протезом.
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"Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 сантиметра позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты", — пояснил директор института патологии кровообращения Центра имени Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.
В клинике отметили, что полная сохранность костей грудины позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений. Кроме того, за счет этого пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после операции.
 
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