https://ria.ru/20210920/naselenie-1750890889.html

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей - РИА Новости, 20.09.2021

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей

Число людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона — это рекордные 29,1% всего населения. Данные обнародовало Министерство общенациональных дел... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:00

2021-09-20T06:00

2021-09-20T16:09

в мире

япония

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ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Число людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона — это рекордные 29,1% всего населения. Данные обнародовало Министерство общенациональных дел страны к Дню почитания старости, который отмечают в понедельник.За год численность пожилого населения возросла на 220 тысяч человек. По его доле Япония занимает первое место в мире.Среди мужчин люди старше 65 лет занимают 26%. Доля среди женщин уверенно приближается к одной трети: 32%.Максимальным стало и число работающих пенсионеров — более девяти миллионов, это самый высокий показатель на фоне ежегодного роста этой категории на протяжении 17 лет. Среди них 25,1% продолжает трудиться, это также самое высокое значение за последние девять лет.

https://ria.ru/20210912/vaktsina-1749720505.html

япония

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в мире, япония