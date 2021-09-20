https://ria.ru/20210920/naselenie-1750890889.html
В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей - РИА Новости, 20.09.2021
В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
Число людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона — это рекордные 29,1% всего населения. Данные обнародовало Министерство общенациональных дел... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:00
2021-09-20T06:00
2021-09-20T16:09
в мире
япония
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ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Число людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона — это рекордные 29,1% всего населения. Данные обнародовало Министерство общенациональных дел страны к Дню почитания старости, который отмечают в понедельник.За год численность пожилого населения возросла на 220 тысяч человек. По его доле Япония занимает первое место в мире.Среди мужчин люди старше 65 лет занимают 26%. Доля среди женщин уверенно приближается к одной трети: 32%.Максимальным стало и число работающих пенсионеров — более девяти миллионов, это самый высокий показатель на фоне ежегодного роста этой категории на протяжении 17 лет. Среди них 25,1% продолжает трудиться, это также самое высокое значение за последние девять лет.
https://ria.ru/20210912/vaktsina-1749720505.html
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в мире, япония
06:00 20.09.2021 (обновлено: 16:09 20.09.2021)
В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
В Японии численность пожилых достигла рекордных 36,4 миллиона человек