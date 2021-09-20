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Памфилова заявила, что на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение
Памфилова заявила, что на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова заявила, что на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:42
2021-09-20T15:42
2021-09-20T15:42
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система."Для этого здесь мы создали максимально прозрачную систему, в которой ни одно правонарушение невозможно скрыть... Значительно меньше, гораздо меньше (нарушений - ред.), чем когда бы то ни было, но каждое из них моментально выходило на поверхность, потому что прозрачность системы это гарантирует", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
Памфилова заявила, что на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение
Глава ЦИК Памфилова: на выборах в России невозможно скрыть ни одно нарушение