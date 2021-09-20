https://ria.ru/20210920/mishustin-1751012658.html

Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России

Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России - РИА Новости, 20.09.2021

Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России

От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:16

2021-09-20T17:16

2021-09-20T17:16

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться наша страна", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что реализация утвержденного правительством плана - это большая и ответственная работа."Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20210914/golikova-1750033701.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия