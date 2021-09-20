https://ria.ru/20210920/mishustin-1751012658.html
Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России
Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России - РИА Новости, 20.09.2021
Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России
От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:16
2021-09-20T17:16
2021-09-20T17:16
общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_23fddce1c587d6f8c1c2de874c41f41d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться Россия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться наша страна", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что реализация утвержденного правительством плана - это большая и ответственная работа."Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20210914/golikova-1750033701.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_31e9895c9f388a5dbd8d9236194f6557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал, от чего зависит развитие России
Мишустин: от демографической ситуации зависит развитие России