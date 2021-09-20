Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/mid-1750901194.html
МИД прокомментировал военные приготовления Киева
МИД прокомментировал военные приготовления Киева - РИА Новости, 20.09.2021
МИД прокомментировал военные приготовления Киева
Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:03
2021-09-20T17:23
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
реакция на события на украине
россия
андрей руденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего исключать нельзя. "Но все эти вещи берутся в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал заместитель министра, отвечая на вопрос РИА Новости.При этом он назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "путем в никуда", который приведет к затягиванию и обострению конфликта.Что касается предполагаемых поставок Киеву системы ПВО "Железный купол", то Руденко предложил посмотреть на то, что будет реально осуществляться. С сегодняшнего дня стартовали совместные украинско-американские учения Rapid trident 2021. В них примут участие шесть тысяч военнослужащих из 15 стран — партнеров Киева. Основная цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.На прошлой неделе газета Politico написала, что американские конгрессмены предложили продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны помочь "противостоять России". По словам источника издания, речь идет о двух батареях Iron Dome, которые США закупили у Израиля два года назад, но не смогли интегрировать в новую систему армейского командования и управления. В Белом доме не подтвердили информацию о возможных поставках.
https://ria.ru/20210916/ukraina-1750367580.html
https://ria.ru/20210916/voyna-1750349072.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), реакция на события на украине, россия, андрей руденко
09:03 20.09.2021 (обновлено: 17:23 20.09.2021)
 
МИД прокомментировал военные приготовления Киева

Замглавы МИД Руденко: Москва знает о военных приготовлениях Киева

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", которая проходит в Ташкенте.
По его словам, с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего исключать нельзя.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 16:46
Захарова прокомментировала совместные военные учения Украины и НАТО
"Но все эти вещи берутся в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал заместитель министра, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом он назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "путем в никуда", который приведет к затягиванию и обострению конфликта.
Что касается предполагаемых поставок Киеву системы ПВО "Железный купол", то Руденко предложил посмотреть на то, что будет реально осуществляться.
"Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны, не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке", — заключил он.
С сегодняшнего дня стартовали совместные украинско-американские учения Rapid trident 2021. В них примут участие шесть тысяч военнослужащих из 15 стран — партнеров Киева. Основная цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
На прошлой неделе газета Politico написала, что американские конгрессмены предложили продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны помочь "противостоять России". По словам источника издания, речь идет о двух батареях Iron Dome, которые США закупили у Израиля два года назад, но не смогли интегрировать в новую систему армейского командования и управления. В Белом доме не подтвердили информацию о возможных поставках.
Украинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 15:26
В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Реакция на события на УкраинеРоссияАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния