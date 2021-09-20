https://ria.ru/20210920/mid-1750901194.html

МИД прокомментировал военные приготовления Киева

МИД прокомментировал военные приготовления Киева - РИА Новости, 20.09.2021

МИД прокомментировал военные приготовления Киева

Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:03

2021-09-20T09:03

2021-09-20T17:23

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

реакция на события на украине

россия

андрей руденко

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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего исключать нельзя. "Но все эти вещи берутся в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал заместитель министра, отвечая на вопрос РИА Новости.При этом он назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "путем в никуда", который приведет к затягиванию и обострению конфликта.Что касается предполагаемых поставок Киеву системы ПВО "Железный купол", то Руденко предложил посмотреть на то, что будет реально осуществляться. С сегодняшнего дня стартовали совместные украинско-американские учения Rapid trident 2021. В них примут участие шесть тысяч военнослужащих из 15 стран — партнеров Киева. Основная цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.На прошлой неделе газета Politico написала, что американские конгрессмены предложили продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны помочь "противостоять России". По словам источника издания, речь идет о двух батареях Iron Dome, которые США закупили у Израиля два года назад, но не смогли интегрировать в новую систему армейского командования и управления. В Белом доме не подтвердили информацию о возможных поставках.

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750367580.html

https://ria.ru/20210916/voyna-1750349072.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), реакция на события на украине, россия, андрей руденко