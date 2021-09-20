09:03 20.09.2021 (обновлено: 17:23 20.09.2021)
МИД прокомментировал военные приготовления Киева
Замглавы МИД Руденко: Москва знает о военных приготовлениях Киева
ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Россия знает о военных приготовлениях Украины, но надеется на торжество здравого смысла, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", которая проходит в Ташкенте.
По его словам, с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего исключать нельзя.
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"Но все эти вещи берутся в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал заместитель министра, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом он назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "путем в никуда", который приведет к затягиванию и обострению конфликта.
Что касается предполагаемых поставок Киеву системы ПВО "Железный купол", то Руденко предложил посмотреть на то, что будет реально осуществляться.
"Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны, не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке", — заключил он.
С сегодняшнего дня стартовали совместные украинско-американские учения Rapid trident 2021. В них примут участие шесть тысяч военнослужащих из 15 стран — партнеров Киева. Основная цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
На прошлой неделе газета Politico написала, что американские конгрессмены предложили продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны помочь "противостоять России". По словам источника издания, речь идет о двух батареях Iron Dome, которые США закупили у Израиля два года назад, но не смогли интегрировать в новую систему армейского командования и управления. В Белом доме не подтвердили информацию о возможных поставках.