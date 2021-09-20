https://ria.ru/20210920/mery-1750986816.html
Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России
Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России - РИА Новости, 20.09.2021
Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России
Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014-м в ответ на антироссийские санкции. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:17
2021-09-20T15:17
2021-09-20T17:34
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014-м в ответ на антироссийские санкции.Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить реализацию документа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.Евросоюз ввел экономические ограничения летом 2014 года из-за ситуации на Украине. Позднее их расширили и увязали с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта, и приняла ответные меры.Так, власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, установивших санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.В первоначальном списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го — на Украину. После выхода Великобритании из ЕС ее включили в список отдельно.
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россия, экономика, в мире, сша, владимир путин, евросоюз, санкции
15:17 20.09.2021 (обновлено: 17:34 20.09.2021)
Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России
Путин продлил на 2022 год специальные экономические меры в ответ на санкции против России
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Путин
продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014-м в ответ на антироссийские санкции.
Указ президента опубликовали на официальном портале
правовой информации.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить реализацию документа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.
Евросоюз ввел экономические ограничения летом 2014 года из-за ситуации на Украине. Позднее их расширили и увязали с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта, и приняла ответные меры.
Так, власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, установивших санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
В первоначальном списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го — на Украину. После выхода Великобритании из ЕС ее включили в список отдельно.