https://ria.ru/20210920/mery-1750986816.html

Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России

Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России - РИА Новости, 20.09.2021

Путин продлил экономические меры в ответ на санкции против России

Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014-м в ответ на антироссийские санкции. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:17

2021-09-20T15:17

2021-09-20T17:34

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евросоюз

санкции

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014-м в ответ на антироссийские санкции.Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить реализацию документа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.Евросоюз ввел экономические ограничения летом 2014 года из-за ситуации на Украине. Позднее их расширили и увязали с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта, и приняла ответные меры.Так, власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, установивших санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.В первоначальном списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го — на Украину. После выхода Великобритании из ЕС ее включили в список отдельно.

https://ria.ru/20210920/sanktsii-1750911170.html

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россия, экономика, в мире, сша, владимир путин, евросоюз, санкции