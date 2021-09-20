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"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2021
"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Урожайной Луны". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T23:55
2021-09-20T23:55
2021-09-20T23:55
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
космос - риа наука
луна
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Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Урожайной Луны"."Урожайным" принято называть полнолуние, близкое ко дню осеннего равноденствия.
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LIVE: "Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом
LIVE: "Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом
2021-09-20T23:55
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PT1S
РИА Новости
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4.7
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, космос - риа наука, луна, земля, видео
"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Урожайной Луны".
2021-09-20T23:55
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PT1S
"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
"Урожайная Луна" в небе над Буэнос-Айресом
Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Урожайной Луны".
"Урожайным" принято называть полнолуние, близкое ко дню осеннего равноденствия.