https://ria.ru/20210920/lukashenko-1751023129.html

Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:08

2021-09-20T18:08

2021-09-20T18:08

происшествия

пермь

александр лукашенко

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.В сообщении пресс-службы говорится, что "президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете"."С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил глава государства.Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

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происшествия, пермь, александр лукашенко, россия, стрельба в пермском госуниверситете