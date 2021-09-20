https://ria.ru/20210920/lukashenko-1751023129.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:08
2021-09-20T18:08
2021-09-20T18:08
происшествия
пермь
александр лукашенко
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.В сообщении пресс-службы говорится, что "президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете"."С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил глава государства.Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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происшествия, пермь, александр лукашенко, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Лукашенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете
МИНСК, 20 сен – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
направил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину
в связи с жертвами в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.
По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
В сообщении пресс-службы говорится, что "президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете".
"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил глава государства.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.