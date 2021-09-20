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ЦИК обработал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК обработал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК обработал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 48,46% голосов по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем — ЛДПР с... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:53
2021-09-20T07:53
2021-09-20T08:52
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 48,46% голосов по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем — ЛДПР с 7,69%, следует из данных ЦИК после обработки 70,06% протоколов.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает также "Справедливая Россия — За правду" с 7,43%, за ней следуют "Новые люди" с 5,55%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный пятипроцентный барьер.На выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, "Справедливая Россия" — 6,22%, "Коммунисты России" — 2,27%, "Яблоко" — 1,9%.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
07:53 20.09.2021 (обновлено: 08:52 20.09.2021)
ЦИК обработал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 48,46 процента
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму
с 48,46% голосов по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем — ЛДПР с 7,69%, следует из данных ЦИК после обработки 70,06% протоколов.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает также "Справедливая Россия — За правду" с 7,43%, за ней следуют "Новые люди" с 5,55%.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный пятипроцентный барьер.
На выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2% по федеральному округу, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, "Справедливая Россия" — 6,22%, "Коммунисты России" — 2,27%, "Яблоко" — 1,9%.