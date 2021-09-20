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"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идёт КПРФ в 14 и "Справедливая Россия — За правду" в 7, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:51

2021-09-20T07:51

2021-09-20T08:00

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идёт КПРФ в 14 и "Справедливая Россия — За правду" в 7, свидетельствуют данные более 70% протоколов.Согласно данным ЦИК, после обработки 70,07% протоколов "Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в ГД, далее идёт КПРФ в 14 и "Справедливая Россия — За правду" в 7 . ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" — по 1.

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2021

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