https://ria.ru/20210920/lazarev-1750944828.html
Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты"
Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты" - РИА Новости, 20.09.2021
Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты"
Сергей Лазарев стал соведущим Николая Баскова в новом музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. Премьера проекта состоялась 19... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:38
2021-09-20T12:38
2021-09-20T12:38
шоубиз
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филипп киркоров
сергей лазарев
лев лещенко
надежда бабкина
анита цой
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев стал соведущим Николая Баскова в новом музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. Премьера проекта состоялась 19 сентября.Ключевым элементом шоу стала огромная зеркальная сцена: таким образом, участники до последнего момента не знают, с кем именно они поют в дуэте. Имя соведущего также держалось в секрете и стало неожиданностью для Баскова.В первом выпуске сложились и другие звездные пары. Лариса Долина оказалась в дуэте со своей внучкой Александрой, Филипп Киркоров – с Михаилом Галустяном, Надежда Бабкина – с Анитой Цой, Лев Лещенко спел с Жасмин, Любовь Успенская – с Алексеем Чумаковым, Алена Апина – с Татьяной Ивановой, а Дава – с Леной Катиной.Ранее стало известно, что съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности.
https://ria.ru/20210520/lazarev-1733096984.html
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РИА Новости
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николай басков, филипп киркоров, сергей лазарев, лев лещенко, надежда бабкина, анита цой, знаменитости
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев стал соведущим Николая Баскова в новом музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. Премьера проекта состоялась 19 сентября.
Ключевым элементом шоу стала огромная зеркальная сцена: таким образом, участники до последнего момента не знают, с кем именно они поют в дуэте. Имя соведущего также держалось в секрете и стало неожиданностью для Баскова.
"Опять ты!" – воскликнул Николай.
В первом выпуске сложились и другие звездные пары. Лариса Долина оказалась в дуэте со своей внучкой Александрой, Филипп Киркоров – с Михаилом Галустяном, Надежда Бабкина – с Анитой Цой, Лев Лещенко спел с Жасмин, Любовь Успенская – с Алексеем Чумаковым, Алена Апина – с Татьяной Ивановой, а Дава – с Леной Катиной.
"В шоу участвуют артисты, которые давно уже не волнуются перед выходом на сцену. Но наше шоу заставляет их заметно понервничать. И вот эта эмоция очень важна! За нашими героями очень интересно наблюдать, когда они поют со своим отражением", – отметил Лазарев.
Ранее стало известно
, что съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности.