https://ria.ru/20210920/lazarev-1750944828.html

Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты"

Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты" - РИА Новости, 20.09.2021

Лазарев стал соведущим Баскова в шоу "Дуэты"

Сергей Лазарев стал соведущим Николая Баскова в новом музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. Премьера проекта состоялась 19... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:38

2021-09-20T12:38

2021-09-20T12:38

шоубиз

николай басков

филипп киркоров

сергей лазарев

лев лещенко

надежда бабкина

анита цой

знаменитости

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев стал соведущим Николая Баскова в новом музыкальном шоу "Дуэты" на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. Премьера проекта состоялась 19 сентября.Ключевым элементом шоу стала огромная зеркальная сцена: таким образом, участники до последнего момента не знают, с кем именно они поют в дуэте. Имя соведущего также держалось в секрете и стало неожиданностью для Баскова.В первом выпуске сложились и другие звездные пары. Лариса Долина оказалась в дуэте со своей внучкой Александрой, Филипп Киркоров – с Михаилом Галустяном, Надежда Бабкина – с Анитой Цой, Лев Лещенко спел с Жасмин, Любовь Успенская – с Алексеем Чумаковым, Алена Апина – с Татьяной Ивановой, а Дава – с Леной Катиной.Ранее стало известно, что съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности.

https://ria.ru/20210520/lazarev-1733096984.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай басков, филипп киркоров, сергей лазарев, лев лещенко, надежда бабкина, анита цой, знаменитости