https://ria.ru/20210920/kukla-1751019151.html
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности - РИА Новости, 20.09.2021
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности
Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:44
2021-09-20T17:44
2021-09-20T23:15
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751011708_0:209:615:555_1920x0_80_0_0_28aeed5a5c062c3afc3c2df80fcfaf81.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO.Мужчина рассказал изданию, что переехал в минувшую пятницу. Во время поисков одного из проводов он наткнулся на куклу, замурованную в пространстве под лестницей, а также записку с угрозами в адрес нового владельца жилья."Спасибо, что освободил меня. Мое имя Эмили, я принадлежала людям, жившим здесь в 1961 году. Они мне не нравились, и пришлось их выселить", — говорилось в тексте послания.Кроме того, в письме кукла "посоветовала" защищаться от нее.Собеседник рассказал газете, что его друзья уже посоветовали покинуть дом как можно скорее.Сам мужчина счел находку забавной и признался, что мог бы пошутить подобным образом. Также он обратил внимание на то, что помещение ремонтировалось пять лет назад, а письмо выглядит слишком "новым" и не могло пролежать в стене 60 лет.
https://ria.ru/20210204/poslanie-1595945301.html
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751011708_0:152:615:613_1920x0_80_0_0_ea23b64e70195a00f78aad4d46a77a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
17:44 20.09.2021 (обновлено: 23:15 20.09.2021)
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности
Британский учитель нашел в стене нового дома замурованную куклу и записку с угрозами
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO
.
Мужчина рассказал изданию, что переехал в минувшую пятницу. Во время поисков одного из проводов он наткнулся на куклу, замурованную в пространстве под лестницей, а также записку с угрозами в адрес нового владельца жилья.
"Спасибо, что освободил меня. Мое имя Эмили, я принадлежала людям, жившим здесь в 1961 году. Они мне не нравились, и пришлось их выселить", — говорилось в тексте послания.
Кроме того, в письме кукла "посоветовала" защищаться от нее.
Собеседник рассказал газете, что его друзья уже посоветовали покинуть дом как можно скорее.
Сам мужчина счел находку забавной и признался, что мог бы пошутить подобным образом. Также он обратил внимание на то, что помещение ремонтировалось пять лет назад, а письмо выглядит слишком "новым" и не могло пролежать в стене 60 лет.