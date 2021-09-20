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В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности - РИА Новости, 20.09.2021
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности
Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:44
2021-09-20T23:15
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO.Мужчина рассказал изданию, что переехал в минувшую пятницу. Во время поисков одного из проводов он наткнулся на куклу, замурованную в пространстве под лестницей, а также записку с угрозами в адрес нового владельца жилья."Спасибо, что освободил меня. Мое имя Эмили, я принадлежала людям, жившим здесь в 1961 году. Они мне не нравились, и пришлось их выселить", — говорилось в тексте послания.Кроме того, в письме кукла "посоветовала" защищаться от нее.Собеседник рассказал газете, что его друзья уже посоветовали покинуть дом как можно скорее.Сам мужчина счел находку забавной и признался, что мог бы пошутить подобным образом. Также он обратил внимание на то, что помещение ремонтировалось пять лет назад, а письмо выглядит слишком "новым" и не могло пролежать в стене 60 лет.
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60
в мире, великобритания
17:44 20.09.2021 (обновлено: 23:15 20.09.2021)
 
В стене нашли замурованные угрозы 60-летней давности

Британский учитель нашел в стене нового дома замурованную куклу и записку с угрозами

© Фото : Jonathan LewisКукла, найденная жителем Великобритании в стене дома
Кукла, найденная жителем Великобритании в стене дома - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Jonathan Lewis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский учитель нашел игрушку и необычное послание в стене своего нового дома, пишет местная газета ECHO.
Мужчина рассказал изданию, что переехал в минувшую пятницу. Во время поисков одного из проводов он наткнулся на куклу, замурованную в пространстве под лестницей, а также записку с угрозами в адрес нового владельца жилья.
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Кроме того, в письме кукла "посоветовала" защищаться от нее.
Собеседник рассказал газете, что его друзья уже посоветовали покинуть дом как можно скорее.
Сам мужчина счел находку забавной и признался, что мог бы пошутить подобным образом. Также он обратил внимание на то, что помещение ремонтировалось пять лет назад, а письмо выглядит слишком "новым" и не могло пролежать в стене 60 лет.
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