В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы
Премьер Польши Моравецкий: кризисом на польско-белорусской границе управляют из Москвы
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел.
По данным польского премьера, с начала августа польские пограничники зафиксировали около 7 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии
"У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши", - заявил Моравецкий журналистам в понедельник.
"Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", - добавил он, но так и не объяснил, почему он сделал такой вывод.
25 августа, 22:26ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
Ранее в МИД РФ заявляли, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ". Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев отмечал, что некоторые заявления Варшавы в отношении России "нельзя расценивать иначе как попытку заработать политические очки и заслужить поощрение у "старших товарищей" из Вашингтона".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.