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В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы
В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:18
2021-09-20T13:18
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
мигранты
россия
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел.По данным польского премьера, с начала августа польские пограничники зафиксировали около 7 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии"У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши", - заявил Моравецкий журналистам в понедельник."Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", - добавил он, но так и не объяснил, почему он сделал такой вывод.Ранее в МИД РФ заявляли, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ". Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев отмечал, что некоторые заявления Варшавы в отношении России "нельзя расценивать иначе как попытку заработать политические очки и заслужить поощрение у "старших товарищей" из Вашингтона".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, мигранты, россия
13:18 20.09.2021
 
В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы

Премьер Польши Моравецкий: кризисом на польско-белорусской границе управляют из Москвы

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел.
По данным польского премьера, с начала августа польские пограничники зафиксировали около 7 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 09:12
В Белоруссии заявили, что застрявшие на границе беженцы хотят попасть в ЕС
"У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши", - заявил Моравецкий журналистам в понедельник.
"Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", - добавил он, но так и не объяснил, почему он сделал такой вывод.
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 22:26
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
Ранее в МИД РФ заявляли, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ". Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев отмечал, что некоторые заявления Варшавы в отношении России "нельзя расценивать иначе как попытку заработать политические очки и заслужить поощрение у "старших товарищей" из Вашингтона".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы разбили стихийный лагерь на границе Польши и Белорусии
19 августа, 12:43
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В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзМатеуш МоравецкийМигрантыРоссия
 
 
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