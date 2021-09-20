https://ria.ru/20210920/krizis-1750955942.html

В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы

В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы - РИА Новости, 20.09.2021

В Польше заявили, что кризисом на границе с Белоруссией управляют из Москвы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:18

2021-09-20T13:18

2021-09-20T13:18

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

матеуш моравецкий

мигранты

россия

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не привел.По данным польского премьера, с начала августа польские пограничники зафиксировали около 7 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии"У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши", - заявил Моравецкий журналистам в понедельник."Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", - добавил он, но так и не объяснил, почему он сделал такой вывод.Ранее в МИД РФ заявляли, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ". Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев отмечал, что некоторые заявления Варшавы в отношении России "нельзя расценивать иначе как попытку заработать политические очки и заслужить поощрение у "старших товарищей" из Вашингтона".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, мигранты, россия