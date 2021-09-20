https://ria.ru/20210920/koronavirus-1750935202.html

В Москве выявили 2469 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2469 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве выявили 2469 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 отмечено в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137), Подмосковье (1098), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:47

2021-09-20T11:47

2021-09-20T11:47

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 отмечено в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137), Подмосковье (1098), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2469, 2. Санкт-Петербург 1137, 3. Московская область 1098", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Магаданской области - 23, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 7.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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