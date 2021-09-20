https://ria.ru/20210920/klub-1750926514.html

В Елоховском соборе отметили важную дату

В Елоховском соборе отметили важную дату - РИА Новости, 20.09.2021

В Елоховском соборе отметили важную дату

Моложеный клуб при известном столичном храме - Елоховском кафедральном соборе - отпраздновал годовщину со дня основания, став одним из самых быстрорастущих... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:10

2021-09-20T11:10

2021-09-20T11:10

религия

москва

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Моложеный клуб при известном столичном храме - Елоховском кафедральном соборе - отпраздновал годовщину со дня основания, став одним из самых быстрорастущих православных молодежных клубов в столице, рассказал РИА Новости руководитель клуба клирик Богоявленского собора иерей Виктор Ленок.По его словам, людей привлекает разнообразная активность – встречи с известными людьми, кинопросмотры, паломнические поездки, спорт, волонтерство и, главное, живое общение. "Мы не обсуждаем только политику и вакцинацию – просто не хочется нервироваться людей", - подчеркивает отец Виктор Ленок. Иногда, говорит иерей, такое "спокойное" общение приводит к созданию семей: недавно в клубе отметили первое венчание его членов."А другая семья, у них долго не было детей, через клуб пришедшая в храм, смогла зачать ребенка, как они говорят, только после первого причастия главы семейства, - говорит Ленок. – Но все же создание семей – это скорее "побочный эффект", а не цель. Главное, чтобы ребята начали жить церковной жизнью, регулярно ходить на богослужения, исповедоваться, причащаться".Члены клуба - это люди от 16 до 35 лет, отмечает иерей, но есть люди и старше – в основном это участники волонтерского движения (раздают одежду и продукты) при храме; средний же возраст "елоховца" – 25 лет."Очень тяжело найти людей, с которыми можно душевно поговорить на темы, не относящихся к грехам, страстям. Надеюсь, наши встречи будут продолжаться", - рассказывает участник клуба Никита.Богоявленский кафедральный собор в Елохове г. Москвы упоминается с конца XVII. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации Патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 г. — Пимена и в 1990 году — Алексия II.Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.

https://ria.ru/20171205/1510267002.html

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