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Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19
Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021
Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19
Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил, что выздоровел после COVID-19. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:56
2021-09-20T08:56
2021-09-20T11:04
распространение коронавируса
общество
дмитрий киселев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил, что выздоровел после COVID-19.О том, что Киселев заболел COVID-19, стало известно 7 сентября. Он рассказал, что у него была высокая температура и потребовалась госпитализация. Из-за болезни телеведущему впервые пришлось пропустить эфир "Вестей недели", однако он поприветствовал зрителей прямо из больничной палаты. При этом Киселев объяснил, что у него выявили довольно обширное поражение легких, но благодаря прививке заболевание пошло по щадящему пути.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, дмитрий киселев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:56 20.09.2021 (обновлено: 11:04 20.09.2021)
Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19
Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19, ПЦР-тест на коронавирус отрицательный