https://ria.ru/20210920/kiselev-1750900676.html

Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19

Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2021

Дмитрий Киселев выздоровел после COVID-19

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил, что выздоровел после COVID-19. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:56

2021-09-20T08:56

2021-09-20T11:04

распространение коронавируса

общество

дмитрий киселев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил, что выздоровел после COVID-19.О том, что Киселев заболел COVID-19, стало известно 7 сентября. Он рассказал, что у него была высокая температура и потребовалась госпитализация. Из-за болезни телеведущему впервые пришлось пропустить эфир "Вестей недели", однако он поприветствовал зрителей прямо из больничной палаты. При этом Киселев объяснил, что у него выявили довольно обширное поражение легких, но благодаря прививке заболевание пошло по щадящему пути.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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