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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/kinotavr-1750936748.html
Худрук "Современника" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм
Худрук "Современника" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм - РИА Новости, 20.09.2021
Худрук "Современника" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм
Театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм "День мертвых",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:51
2021-09-20T11:56
культура
виктор рыжаков
новости культуры
кино и сериалы
александр паль
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм "День мертвых", в котором он исследует вопрос отношений человека со смертью и приходит к выводу, что смерти на самом деле не существует.Картина "День мертвых" рассказывает, как мать и сын посещают могилы родственников в Родительскую субботу. Герои заново переживают свои давние проблемы и получают новую возможность сблизиться друг с другом. Роли в картине исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова."Время пришло такое, вероятно, когда внимание, о котором мы пытаемся говорить по отношению друг к другу, становится все меньше и меньше. Потому что сейчас мы общаемся, делаем друг другу знаки внимания, а о самом главном забываем. Люди нашей профессии стремятся сделать счастливым большое количество людей, так как нам кажется, что все, что мы творим, важно и нужно, а одного человека, который рядом с тобой, мы сделать счастливым не можем. Наверное, в этом есть какой-то смысл этого труда", - сказал Рыжаков, представляя фильм.Режиссер добавил, что в своей дебютной картине стремился без лишнего пафоса поговорить о той теме, которая волнует каждого человека."Это отношения человека со смертью. Надо наконец-то согласиться и понять, что смерти никакой не существует. Как только человек с этим смирится, он поймет, что все, что он делает, все, что происходит, - за все нужно в какой-то момент отвечать, и, наверное, станет в этот момент проще жить", - отметил Рыжаков.В программе фестиваля дебют Рыжакова озаглавлен как "День мертвых", однако это название не окончательное, оно может быть изменено на "Родительский день", добавил режиссер."В фильме существуют два поколенческих мира, и родилось два названия - "День мертвых" или "Родительский день"... Я понимал полярность двух названий, заявлено две разные величины, два понятия, через которые человек прикасается к этому тонкому миру. Я буду спорить с продюсером, отстаивать, чтобы две было величины", - подчеркнул Рыжаков.Говоря о своем "переходе" из театра в кино, он отметил, что грань между формами искусства очень тонкая, и в будущем будет только утончаться. "Я понял, что эта грань (между кино и театром - ред.) очень тонкая. Поверьте, не было такого, что мне нужно пройти на эту территорию… Родилась эта история, которой нужно было найти какой-то выход, а формат родился сам собой, потому что театр в этот момент не работал, и надо было что-то придумывать", - пояснил режиссер.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз, с 18 по 25 сентября, в формате делового форума.
https://ria.ru/20210918/kino-1750588326.html
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виктор рыжаков, новости культуры, кино и сериалы, александр паль
11:51 20.09.2021 (обновлено: 11:56 20.09.2021)
 
Худрук "Современника" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм

Худрук "Современника" Виктор Рыжаков представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Виктор Рыжаков перед показом своего фильма "День мертвых" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Режиссер Виктор Рыжаков перед показом своего фильма День мертвых в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр. - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм "День мертвых", в котором он исследует вопрос отношений человека со смертью и приходит к выводу, что смерти на самом деле не существует.
Картина "День мертвых" рассказывает, как мать и сын посещают могилы родственников в Родительскую субботу. Герои заново переживают свои давние проблемы и получают новую возможность сблизиться друг с другом. Роли в картине исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Александр Паль и Агриппина Стеклова перед показом фильма основной конкурсной программы фестиваля Виктора Рыжакова "День мертвых" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актеры Александр Паль и Агриппина Стеклова перед показом фильма основной конкурсной программы фестиваля Виктора Рыжакова День мертвых в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр. - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Александр Паль и Агриппина Стеклова перед показом фильма основной конкурсной программы фестиваля Виктора Рыжакова "День мертвых" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
"Время пришло такое, вероятно, когда внимание, о котором мы пытаемся говорить по отношению друг к другу, становится все меньше и меньше. Потому что сейчас мы общаемся, делаем друг другу знаки внимания, а о самом главном забываем. Люди нашей профессии стремятся сделать счастливым большое количество людей, так как нам кажется, что все, что мы творим, важно и нужно, а одного человека, который рядом с тобой, мы сделать счастливым не можем. Наверное, в этом есть какой-то смысл этого труда", - сказал Рыжаков, представляя фильм.
Режиссер добавил, что в своей дебютной картине стремился без лишнего пафоса поговорить о той теме, которая волнует каждого человека.
"Это отношения человека со смертью. Надо наконец-то согласиться и понять, что смерти никакой не существует. Как только человек с этим смирится, он поймет, что все, что он делает, все, что происходит, - за все нужно в какой-то момент отвечать, и, наверное, станет в этот момент проще жить", - отметил Рыжаков.
В программе фестиваля дебют Рыжакова озаглавлен как "День мертвых", однако это название не окончательное, оно может быть изменено на "Родительский день", добавил режиссер.
"В фильме существуют два поколенческих мира, и родилось два названия - "День мертвых" или "Родительский день"... Я понимал полярность двух названий, заявлено две разные величины, два понятия, через которые человек прикасается к этому тонкому миру. Я буду спорить с продюсером, отстаивать, чтобы две было величины", - подчеркнул Рыжаков.
Говоря о своем "переходе" из театра в кино, он отметил, что грань между формами искусства очень тонкая, и в будущем будет только утончаться. "Я понял, что эта грань (между кино и театром - ред.) очень тонкая. Поверьте, не было такого, что мне нужно пройти на эту территорию… Родилась эта история, которой нужно было найти какой-то выход, а формат родился сам собой, потому что театр в этот момент не работал, и надо было что-то придумывать", - пояснил режиссер.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз, с 18 по 25 сентября, в формате делового форума.
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КультураВиктор РыжаковНовости культурыКино и сериалыАлександр Паль
 
 
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