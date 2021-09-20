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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/kiberataki-1750992705.html
Специалисты отразили более 950 кибератак на систему онлайн-голосования
Специалисты отразили более 950 кибератак на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 20.09.2021
Специалисты отразили более 950 кибератак на систему онлайн-голосования
Специалисты департамента информационных технологий Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:42
2021-09-20T15:42
выборы в государственную думу
политика
происшествия
технологии
госдума рф
выборы в государственную думу
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты департамента информационных технологий Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."Важно отметить, что специалисты департамента информационных технологий города Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования, обеспечив стабильную работу системы",- сообщили в пресс-службе.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которая осуществлялась с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве в пятницу атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Также атаки продолжались в субботу, но они не повлияли на ход голосования. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.
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политика, происшествия, технологии, госдума рф, выборы в государственную думу, кибербезопасность, россия
15:42 20.09.2021
 
Специалисты отразили более 950 кибератак на систему онлайн-голосования

Специалисты ДИТ Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты департамента информационных технологий Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Важно отметить, что специалисты департамента информационных технологий города Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования, обеспечив стабильную работу системы",- сообщили в пресс-службе.
Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которая осуществлялась с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве в пятницу атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Также атаки продолжались в субботу, но они не повлияли на ход голосования. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.
 
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