https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"

Европа обвиняет Россию в "экспорте холода" - РИА Новости, 20.09.2021

Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"

Реальность нанесла довольно болезненный удар по европейским планам "энергетического перехода". За прошедший год спотовые цены на газ выросли почти в десять раз. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T09:21

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Реальность нанесла довольно болезненный удар по европейским планам "энергетического перехода". За прошедший год спотовые цены на газ выросли почти в десять раз. "Паровозиком" они потащили за собой цены на все — на электричество, топливо, перевозки, продукты...Сначала веселье творилось только на биржах. Но месяц-другой, и оно основательно ударит по карману рядового европейца. По самым скромным ожиданиям, в следующем году среднему британскому домохозяйству придется заплатить за электричество на 1500 фунтов (150 тысяч рублей) больше, чем раньше. Притом что киловатт для населения здесь и так стоил в шесть раз больше, чем в России, а два миллиона домохозяйств не оплачивали счета за отсутствием денег.Погодите, а как же зеленая энергетика? Все эти чистые источники электричества, которые силой добра должны исцелить матушку-планету? Ну, тут надо стыдливо признать очевидное. Ветряки и солнечные панели пока не справляются. В этом году выработка энергии из возобновляемых источников в Европе заметно снизилась. В январе ЕС оказался на пороге гигантского блэкаута.Безветренная погода летом, высокая облачность, прошедшая холодная зима, опасения того, что следующая зима станет еще более морозной, — все это оказалось куда более мощным фактором ценообразования, чем прекраснодушные хотелки по уменьшению углеродного следа.Последствия не заставили себя ждать. Рост цен на электричество вызвал закрытие заводов по производству удобрений. Как на дрожжах растут цены на перевозки. Перепуганные фермеры, которых винят в увеличении углеродных выбросов, превентивно задирают цены на свою продукцию. Люди теряют работу, а потом с ужасом смотрят на ценники в супермаркетах.Казалось бы, выход из энергетического кризиса для европейцев очевиден. Развивать сотрудничество с Россией и заказывать у нее АЭС — более чистых и мощных на сегодняшний день источников энергии не существует.Но нет, нельзя — могут не понять американские партнеры. И вот европейские власти, вопреки всем своим экослоганам, начинают массово переходить на уголь. Самое грязное, самое вредное, справедливо раскритикованное всеми учеными топливо. Вместо экологического парадиза Европа строит какой-то диккенсовский ад со смогом, чахоткой и соответствующей нищетой народных масс.Разорение европейского среднего класса весь год шло рекордными темпами. Рост цен на все обещает его доконать. Еще в сентябре 2020-го 14 процентам семей с детьми в Великобритании не хватало денег на еду. Этим летом их доля выросла до 24 процентов.Правительство пыталось поддерживать бедных. Детей, которым полагалось бесплатное питание в школах, стали подкармливать и на каникулах. Некоторым выдавали "сухпайки" на руки. Родители стали расшаривать фото этих пайков в соцсетях. Общественность посмотрела и возмутилась. Там были макароны, пара банок фасоли, несколько тонких кусочков сыра, немножко картошки, две морковки, три яблока. Это на неделю, заметим.Голодающим семьям стали также выдавать талоны на еду. Один талон на неделю позволял отоварить три фунта стерлингов (примерно 300 рублей). Сейчас он "стоит" 4,25 фунта. Взять на него в магазине разрешается только молоко, овощи, фрукты, бобовые, крупы, детское питание. Никакого мяса, рыбы, сыра, ветчины, сладостей, даже выпечки. Что на эти деньги реально купить, скажем, в Tesco? Ну, два литра молока, пару кило картошки, пяток бананов. Все.Английское правительство называет это "здоровым питанием". Людям с иным бэкграундом это напоминает голодные времена эпохи военного коммунизма. "Две морковинки несу за зеленый хвостик", как писал поэт.Сегодня на фоне безумно растущих цен, отмечают правозащитники, таким семьям придется еще труднее: вскоре они будут вынуждены выбирать между eating and heating — едой и отоплением.Традиционно в Британии каждую зиму погибает несколько десятков тысяч пенсионеров. Экономя на отоплении, они отключают батареи на ночь. Утром их находят замерзшими насмерть. В 2014 году так погибло больше 40 тысяч человек. Этой зимой ожидается рост подобных смертей.В Испании зимы немного теплее, однако с едой ситуация не лучше. Только в Мадриде в начале этого года 186 тысяч человек регулярно брали бесплатные наборы в продуктовых банках. Это худший показатель за 25 лет. Среди голодающих все больше пожилых людей. Свою пенсию они обычно отдают оставшимся без работы детям и внукам. По оценке благотворительной организации "Крестная мать", число обращающихся к ним за помощью стариков выросло за год на 63 процента.Настоятель мадридского храма Сан Хуан де Диос, организующий раздачу бесплатных продуктовых наборов, рассказал журналистам Би-би-си, что некоторые люди приходят к нему с другого конца города пешком, тратя по два часа на дорогу, потому что у них нет денег на автобус.И все это не какие-то там бомжи или наркоманы. Это обломки европейского среднего класса. Люди, потерявшие работу, растратившие накопления и оказавшиеся бессильными перед внезапно нагрянувшей дороговизной.У роста цен на электричество есть и еще одно неприятное последствие. Он сделает европейские товары неконкурентоспособными на мировом рынке. Главным рынком для ЕС всегда был американский. Доступ к нему привязывал европейцев к заокеанскому патрону не менее надежно, чем американские военные базы.Но теперь складывается парадоксальная ситуация. Навязав европейцам зеленую повестку, американские власти сами отнюдь не торопятся переходить на солнечную и ветровую энергию. Дешевое электричество дает им конкурентное преимущество и позволяет вышибить ЕС с рынка. Это несколько жестоко — тем более применительно к союзникам? Но разве не так Штаты всегда и поступают по отношению к своим преданным вассалам? "Боливар не снесет двоих".На фоне растущих бедствий народных масс даже оторвавшиеся от реальности европейские политики решили что-то предпринять. Они стали искать виноватых. И немедленно их нашли. Как ни удивительно, это опять оказались русские.Депутаты британского парламента написали письмо в "Газпром" — прямо как запорожцы турецкому султану. Документ высоким слогом обвиняет компанию в "манипулировании рынком" и завышении цен на газ. В том же духе действует Европарламент. Некоторые парламентарии призывают Еврокомиссию провести антимонопольное расследование и выкатить "Газпрому" иск за то, что у них там в Европе все подорожало.Погодите. Но ведь речь идет о спотовых ценах на газ, о тех самых краткосрочных контрактах, которые "Газпром" как раз никогда не хотел заключать. Компания даже судилась на эту тему с ЕС, но дело проиграла."Газпром" всегда предлагал заключать долгоиграющие контракты со стабильной ценой, не зависящей от биржевой волатильности. Однако тогда европейцам были выгодны спотовые цены. И они продавили свое решение. А теперь пытаются обвинять российскую компанию в своем же проколе, вызванном жадностью и недальновидностью.Годами "Газпром" играет по правилам, навязанным европейцами. Сегодня они возмущаются, нет, мы, мол, так не договаривались. Отдайте нам все — и даром! Как-то все это Украину напоминает. Перспектив у такого иска никаких нет, конечно.Какой еще есть выход у европейцев? Закупать американский СПГ? Ну, уж заокеанские партнеры — заслуженные мастера "манипулировать рынком". Воспользовавшись бедственным положением союзников, они заломят такую цену, что все сегодняшние проблемы ЕС покажутся цветочками. Нет, если рассуждать здраво, а не так, как это делают европейские элиты, то единственная альтернатива русскому газу — это русские АЭС. А лучше все вместе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/ukraina-1750672352.html

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https://ria.ru/20210902/gazprom-1748420895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/gaz-1750579288.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/savchenko-1750485369.html

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авторы, испания, мадрид (город), еврокомиссия, tesco , газпром, россия