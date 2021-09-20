https://ria.ru/20210920/khabarovsk-1750895825.html
Базилевский станет сенатором от исполнительной власти Хабаровского края
Базилевский станет сенатором от исполнительной власти Хабаровского края - РИА Новости, 20.09.2021
Базилевский станет сенатором от исполнительной власти Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, когда он вступит в должность, сенатором от исполнительной власти региона станет зампред... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:49
2021-09-20T07:49
2021-09-20T07:49
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
совет федерации рф
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, когда он вступит в должность, сенатором от исполнительной власти региона станет зампред регионального правительства по внутренней политике Андрей Базилевский.В июне он назвал имена трех кандидатов для выдвижения в Совет Федерации от исполнительной власти региона (определяется избранным главой региона из кандидатур, которые он назвал до выборов). Дегтярев номинировал зампреда Хабаровской краевой ветеранской организации подводников Георгия Перова, главного врача КДЦ "Вивея" Наталью Болоняеву и Базилевского.Дегтярев, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 56,81% голосов (голосовало 235 607 человек) по результатам обработки данных с 99,75% избирательных участков. У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 25,39% голосов, пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) - 10,02%, предпринимателя Бабека Мамедова ("Родина") - 3,53%.Базилевский 1967 года рождения. В 1990 годах исполнял обязанности зампредседателя комитета по делам молодежи администрации Хабаровского края, позже возглавил комитет. В 2007 году был назначен министром образования Хабаровского края, с 2011 года - министром образования и науки региона. В 2014 году стал зампредом правительства региона, с 2015 года - генеральный директор Всероссийского детского центра "Океан" в Приморье. Летом 2019 года по приглашению Дегтярева стал зампредом правительства края.Сейчас Хабаровский край представляют сенаторы: Елена Грешнякова (член комитета по науке, образованию и культуре) и Сергей Безденежных (член комитета по обороне и безопасности). Срок полномочий Грешняковой, представителя от исполнительного органа края, заканчивается в сентябре 2021 года, Безденежных - в 2024 году.
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политика, хабаровский край, совет федерации рф, михаил дегтярев
Базилевский станет сенатором от исполнительной власти Хабаровского края
Дегтярев заявил, что Андрей Базилевский станет сенатором от Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил, что, когда он вступит в должность, сенатором от исполнительной власти региона станет зампред регионального правительства по внутренней политике Андрей Базилевский.
В июне он назвал имена трех кандидатов для выдвижения в Совет Федерации
от исполнительной власти региона (определяется избранным главой региона из кандидатур, которые он назвал до выборов). Дегтярев номинировал зампреда Хабаровской краевой ветеранской организации подводников Георгия Перова, главного врача КДЦ "Вивея" Наталью Болоняеву и Базилевского.
"Сенатором после вступления в должность мной будет назначен Андрей Базилевский - заместитель председателя правительства края по внутренней политике", - сказал Дегтярев журналистам в понедельник.
Дегтярев, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 56,81% голосов (голосовало 235 607 человек) по результатам обработки данных с 99,75% избирательных участков. У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 25,39% голосов, пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) - 10,02%, предпринимателя Бабека Мамедова ("Родина") - 3,53%.
Базилевский 1967 года рождения. В 1990 годах исполнял обязанности зампредседателя комитета по делам молодежи администрации Хабаровского края, позже возглавил комитет. В 2007 году был назначен министром образования Хабаровского края, с 2011 года - министром образования и науки региона. В 2014 году стал зампредом правительства региона, с 2015 года - генеральный директор Всероссийского детского центра "Океан" в Приморье. Летом 2019 года по приглашению Дегтярева стал зампредом правительства края.
Сейчас Хабаровский край представляют сенаторы: Елена Грешнякова (член комитета по науке, образованию и культуре) и Сергей Безденежных (член комитета по обороне и безопасности). Срок полномочий Грешняковой, представителя от исполнительного органа края, заканчивается в сентябре 2021 года, Безденежных - в 2024 году.