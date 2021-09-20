https://ria.ru/20210920/kazakhstan-1750894400.html
В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян
В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян - РИА Новости, 20.09.2021
В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян
Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ на участках, организованных в Нур-Султане, составила 334 человека, сообщила пресс-служба посольства России в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:27
2021-09-20T07:27
2021-09-20T07:27
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АЛМА-АТА, 20 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ на участках, организованных в Нур-Султане, составила 334 человека, сообщила пресс-служба посольства России в Казахстане."Завершился день голосования, проведен подсчет голосов. Явка на двух избирательных участках в Нур-Султане составила 334 человека", - отмечается в сообщении пресс-службы.Дипмиссия поблагодарила всех сограждан, проявивших активную гражданскую позицию и отдавших свой голос на выборах депутатов Государственной думы.В воскресенье на базе Российского центра науки и культуры в Нур-Султане были развернуты два избирательных участка: для граждан РФ, проживающих в столице Казахстана, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.Кроме того, по одному избирательному участку в день выборов было открыто в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750892547.html
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в мире, госдума рф, нур-султан, россия
В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян
В Нур-Султане на выборах в Госдуму проголосовали 334 россиян