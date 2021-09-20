https://ria.ru/20210920/kazakhstan-1750894400.html

В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян

В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян - РИА Новости, 20.09.2021

В Казахстане на выборах в Госдуму проголосовали более 300 россиян

Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ на участках, организованных в Нур-Султане, составила 334 человека, сообщила пресс-служба посольства России в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:27

2021-09-20T07:27

2021-09-20T07:27

выборы в государственную думу

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госдума рф

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АЛМА-АТА, 20 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ на участках, организованных в Нур-Султане, составила 334 человека, сообщила пресс-служба посольства России в Казахстане."Завершился день голосования, проведен подсчет голосов. Явка на двух избирательных участках в Нур-Султане составила 334 человека", - отмечается в сообщении пресс-службы.Дипмиссия поблагодарила всех сограждан, проявивших активную гражданскую позицию и отдавших свой голос на выборах депутатов Государственной думы.В воскресенье на базе Российского центра науки и культуры в Нур-Султане были развернуты два избирательных участка: для граждан РФ, проживающих в столице Казахстана, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.Кроме того, по одному избирательному участку в день выборов было открыто в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892547.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750893072.html

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в мире, госдума рф, нур-султан, россия