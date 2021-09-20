https://ria.ru/20210920/kadyrov-1750902105.html

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни - РИА Новости, 20.09.2021

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:09

2021-09-20T09:09

2021-09-20T09:15

выборы в государственную думу

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,15,% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия - За правду") - 0,19%.Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2011 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)