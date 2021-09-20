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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни - РИА Новости, 20.09.2021
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:09
2021-09-20T09:09
2021-09-20T09:15
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,63% голосов после обработки 53,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,15,% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия - За правду") - 0,19%.Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2011 года.
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
09:09 20.09.2021 (обновлено: 09:15 20.09.2021)
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 53,88 процента протоколов