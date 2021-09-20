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Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов
Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов - РИА Новости, 20.09.2021
Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов
Услуги связи и интернета приостановлены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проникновения группы террористов, сообщает телеканал NDTV со... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:41
2021-09-20T21:12
в мире
джамму
пакистан
нью-дели
ввс индии
кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Услуги связи и интернета приостановлены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проникновения группы террористов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей армии.По данным телеканала, попытка проникновения была обнаружена поздно вечером в субботу."Согласно правительственным источникам в Дели, группе из примерно шести человек удалось проникнуть из Пакистана. По словам источников, в результате стрельбы во время попытки проникновения был ранен солдат", - сообщает телеканал.Операция по противодействию проникновению ведется уже более 30 часов, оцеплена большая территория и вызвано подкрепление. Армия заявила, что операция по выслеживанию лазутчиков продолжается, и точная ситуация на местах все еще неясна.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
https://ria.ru/20210723/indiya-1742493879.html
https://ria.ru/20210612/ataka-1736752594.html
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в мире, джамму, пакистан, нью-дели, ввс индии, кашмир
20:41 20.09.2021 (обновлено: 21:12 20.09.2021)
 
Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов

Индия отключила связь и интернет в Кашмире и Джамму из-за проникновения террористов

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар-Ладакх в Гагангее, Кашмир, контролируемый Индией - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Mukhtar Khan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Услуги связи и интернета приостановлены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проникновения группы террористов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей армии.
По данным телеканала, попытка проникновения была обнаружена поздно вечером в субботу.
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"Согласно правительственным источникам в Дели, группе из примерно шести человек удалось проникнуть из Пакистана. По словам источников, в результате стрельбы во время попытки проникновения был ранен солдат", - сообщает телеканал.
Операция по противодействию проникновению ведется уже более 30 часов, оцеплена большая территория и вызвано подкрепление. Армия заявила, что операция по выслеживанию лазутчиков продолжается, и точная ситуация на местах все еще неясна.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.
Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
 
В миреДжаммуПакистанНью-ДелиВВС ИндииКашмир
 
 
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