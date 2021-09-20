https://ria.ru/20210920/indiya-1751047190.html

Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов

Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов - РИА Новости, 20.09.2021

Индия отключила связь в Кашмире из-за нападения террористов

Услуги связи и интернета приостановлены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проникновения группы террористов, сообщает телеканал NDTV со... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:41

2021-09-20T20:41

2021-09-20T21:12

в мире

джамму

пакистан

нью-дели

ввс индии

кашмир

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Услуги связи и интернета приостановлены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проникновения группы террористов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей армии.По данным телеканала, попытка проникновения была обнаружена поздно вечером в субботу."Согласно правительственным источникам в Дели, группе из примерно шести человек удалось проникнуть из Пакистана. По словам источников, в результате стрельбы во время попытки проникновения был ранен солдат", - сообщает телеканал.Операция по противодействию проникновению ведется уже более 30 часов, оцеплена большая территория и вызвано подкрепление. Армия заявила, что операция по выслеживанию лазутчиков продолжается, и точная ситуация на местах все еще неясна.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

https://ria.ru/20210723/indiya-1742493879.html

https://ria.ru/20210612/ataka-1736752594.html

джамму

пакистан

нью-дели

кашмир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джамму, пакистан, нью-дели, ввс индии, кашмир