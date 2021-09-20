https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html

Раскрыт способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

Раскрыт способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса - РИА Новости, 20.09.2021

Раскрыт способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, которые могут "отразить атаку"... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:32

2021-09-20T07:32

2021-09-20T11:01

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, которые могут "отразить атаку" мутировавших штаммов SARS-CoV-2, пишет The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей.Они предположили, что такие иммунные клетки способны противостоять даже будущим потенциальным разновидностям инфекции. Подобный иммунитет, как утверждает издание, ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибридным".При этом ранее британские эксперты пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, а тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная доза.Иммунизация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750819218.html

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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, сша, швеция, великобритания, astrazeneca , вакцина "спутник v"