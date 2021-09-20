https://ria.ru/20210920/grubost-1750928577.html

"Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить партнеру

"Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить партнеру - РИА Новости, 20.09.2021

"Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить партнеру

За абьюзом, грубостью, хамством, пощечинами и "матом-перематом" всегда стоит один запрос. Что вынуждает человека грубить и (незаслуженно) обижать близких? Почему партнер, который вас любит, может позволить себе мат в общении и оскорбления? Что на самом деле стоит за неуважительным поведением мужа или жены и можно ли с этим что-то сделать?

2021-09-20T12:00

2021-09-20T12:00

2021-09-20T12:00

страхи

общество

брак

наталья лосева

психология

отношения

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"Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить партнеру За абьюзом, грубостью, хамством, пощечинами и "матом-перематом" всегда стоит один запрос. Что вынуждает человека грубить и (незаслуженно) обижать близких? Почему партнер, который вас любит, может позволить себе мат в общении и оскорбления? Что на самом деле стоит за неуважительным поведением мужа или жены и можно ли с этим что-то сделать? audio/mpeg

"Не ори на меня!" Почему нельзя просто взять и перестать грубить партнеру За абьюзом, грубостью, хамством, пощечинами и "матом-перематом" всегда стоит один запрос. Что вынуждает человека грубить и (незаслуженно) обижать близких? Почему партнер, который вас любит, может позволить себе мат в общении и оскорбления? Что на самом деле стоит за неуважительным поведением мужа или жены и можно ли с этим что-то сделать? audio/mpeg

Новый сезон подкаста "Страхи" посвящен проблемам в браке. Эксперт и куратор третьего сезона психолог Александр Колмановский максимально подробно разбирает самые частые проблемы, возникающие у партнёров друг к другу, объясняет как себя вести, если они появились и говорит о том, как их предотвратить. Первый выпуск нового сезона посвящен грубости и хамству. Своей проблемой во взаимоотношениях с молодым человеком делится героиня Светлана.02:50 Что стоит за абьюзом, грубостью и хамством04.15 Что мешает просто сказать партнеру о своих потребностях?04:50 "Если чье-то поведение не сразу понятно, ищи чего человек боится"09:20 Что такое родительское принятие?10:10 Что делать, если партнер грубит?15:45 Можно ли игнорировать человека, который грубит?17:05 Когда срабатывает "рефлекс огрызнуться"?20:30 "Это не его отношение к вам. Это судорога его болезненного состояния"23:45 Поможет ли избавиться от хамства смена партнера?29:30 Самое страшное последствие грубости партнераЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, брак, наталья лосева, психология, отношения, аудио