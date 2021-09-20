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Туризм
https://ria.ru/20210920/gretsiya-1751008917.html
Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса
Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса - РИА Новости, 20.09.2021
Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса
С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, связанные с коронавирусом, которые будут действовать по 27 сентября, а также в силе остаются предыдущие... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:20
2021-09-20T17:20
туризм
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коронавирус covid-19
отдых на море
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, связанные с коронавирусом, которые будут действовать по 27 сентября, а также в силе остаются предыдущие ограничения, сообщает TourDom со ссылкой на портал Alfavita.gr.Власти Греции приняли решение продлить действие антиковидных мер еще на неделю, до 27 сентября. По данным издания, республика также расширила ограничения в части наземных перевозок. С 20 сентября пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестов.Кроме того, туристам по-прежнему нужно иметь при себе справки или сертификаты о прививках при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях. Исключения составляют лишь бары и кафе при гостиницах. Аналогичные ограничения распространяются и на посещение музеев. ПЦР не требуется только на экскурсиях на открытом воздухе.Также в Греции сохраняется масочный режим во всех закрытых помещениях. За его нарушение грозит штраф до 300 евро.
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греция, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
17:20 20.09.2021
 

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, связанные с коронавирусом, которые будут действовать по 27 сентября, а также в силе остаются предыдущие ограничения, сообщает TourDom со ссылкой на портал Alfavita.gr.
Власти Греции приняли решение продлить действие антиковидных мер еще на неделю, до 27 сентября. По данным издания, республика также расширила ограничения в части наземных перевозок. С 20 сентября пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестов.
Кроме того, туристам по-прежнему нужно иметь при себе справки или сертификаты о прививках при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях. Исключения составляют лишь бары и кафе при гостиницах. Аналогичные ограничения распространяются и на посещение музеев. ПЦР не требуется только на экскурсиях на открытом воздухе.
Также в Греции сохраняется масочный режим во всех закрытых помещениях. За его нарушение грозит штраф до 300 евро.
Посетители за столиками летнего кафе в Афинах - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 12:03Туризм
Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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