https://ria.ru/20210920/gretsiya-1751008917.html

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса - РИА Новости, 20.09.2021

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса

С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, связанные с коронавирусом, которые будут действовать по 27 сентября, а также в силе остаются предыдущие... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:20

2021-09-20T17:20

2021-09-20T17:20

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, связанные с коронавирусом, которые будут действовать по 27 сентября, а также в силе остаются предыдущие ограничения, сообщает TourDom со ссылкой на портал Alfavita.gr.Власти Греции приняли решение продлить действие антиковидных мер еще на неделю, до 27 сентября. По данным издания, республика также расширила ограничения в части наземных перевозок. С 20 сентября пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестов.Кроме того, туристам по-прежнему нужно иметь при себе справки или сертификаты о прививках при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях. Исключения составляют лишь бары и кафе при гостиницах. Аналогичные ограничения распространяются и на посещение музеев. ПЦР не требуется только на экскурсиях на открытом воздухе.Также в Греции сохраняется масочный режим во всех закрытых помещениях. За его нарушение грозит штраф до 300 евро.

https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749806090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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