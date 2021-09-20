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https://ria.ru/20210920/gosizmena-1750963019.html
Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене
Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене - РИА Новости, 20.09.2021
Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене
Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина в рамках дела о госизмене обвинили в передаче отчетов координатору голландского проекта HEXAFLY-INT Йохану... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:38
2021-09-20T15:17
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина в рамках дела о госизмене обвинили в передаче отчетов координатору голландского проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, об этом РИА Новости сообщил адвокат Иван Павлов.По его словам, Голубкин в ноябре 2018 года сделал это по указанию своего начальника. Юрист отметил, что физик не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять бумаги.Ученого арестовали 12 апреля по статье о госизмене. Фабула этого дела не раскрывается из-за секретности.Ранее адвокат заявлял, что на все отчеты были получены разрешительные документы, которые подтверждают в них отсутствие чувствительной информации."Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", — добавил Павлов.Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий — в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.Как заявлял источник РИА Новости, профессора обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о гиперзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.
https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745474831.html
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происшествия, валерий голубкин, москва, московский физико-технический институт
13:38 20.09.2021 (обновлено: 15:17 20.09.2021)
 
Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене

Ученого Голубкина обвинили в передаче координатору HEXAFLY-INT отчетов о гиперзвуке

© Фото : сайт МФТИПрофессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин
Профессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : сайт МФТИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина в рамках дела о госизмене обвинили в передаче отчетов координатору голландского проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, об этом РИА Новости сообщил адвокат Иван Павлов.
По его словам, Голубкин в ноябре 2018 года сделал это по указанию своего начальника. Юрист отметил, что физик не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять бумаги.

"Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT", — рассказал собеседник агентства.

Ученого арестовали 12 апреля по статье о госизмене. Фабула этого дела не раскрывается из-за секретности.
Ранее адвокат заявлял, что на все отчеты были получены разрешительные документы, которые подтверждают в них отсутствие чувствительной информации.
"Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", — добавил Павлов.
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Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.
Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий — в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.
Как заявлял источник РИА Новости, профессора обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о гиперзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.
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ПроисшествияВалерий ГолубкинМоскваМосковский физико-технический институт
 
 
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