https://ria.ru/20210920/gosizmena-1750963019.html

Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене

Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене - РИА Новости, 20.09.2021

Адвокат рассказал, в чем обвинили физика Голубкина по делу о госизмене

Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина в рамках дела о госизмене обвинили в передаче отчетов координатору голландского проекта HEXAFLY-INT Йохану... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:38

2021-09-20T13:38

2021-09-20T15:17

происшествия

валерий голубкин

москва

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина в рамках дела о госизмене обвинили в передаче отчетов координатору голландского проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, об этом РИА Новости сообщил адвокат Иван Павлов.По его словам, Голубкин в ноябре 2018 года сделал это по указанию своего начальника. Юрист отметил, что физик не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять бумаги.Ученого арестовали 12 апреля по статье о госизмене. Фабула этого дела не раскрывается из-за секретности.Ранее адвокат заявлял, что на все отчеты были получены разрешительные документы, которые подтверждают в них отсутствие чувствительной информации."Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", — добавил Павлов.Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий — в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.Как заявлял источник РИА Новости, профессора обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о гиперзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745474831.html

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, валерий голубкин, москва, московский физико-технический институт