https://ria.ru/20210920/gosduma-1750983545.html

В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва

В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва - РИА Новости, 20.09.2021

В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва

Похоже, в Госдуме по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:25

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Похоже, в Госдуме по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.Она добавила, что в этом главное отличие нынешней кампании.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова