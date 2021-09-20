https://ria.ru/20210920/gosduma-1750983545.html
В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва
В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва
Похоже, в Госдуме по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:25
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_a156fd3e49bbed1b1fa4635f54cfc969.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Похоже, в Госдуме по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.Она добавила, что в этом главное отличие нынешней кампании.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_640ebb0ec215dcc76a6aa96e57a9227b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
15:03 20.09.2021 (обновлено: 15:25 20.09.2021)
В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва
Глава ЦИК Памфилова: похоже, в Госдуме будет пять парламентских партий
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Похоже, в Госдуме по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.
Она добавила, что в этом главное отличие нынешней кампании.